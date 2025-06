Porto Azzurro, imprenditore elbano sorpreso a scaricare liquami illegalmente

Nella mattina del 3 maggio 2025, la Guardia di Finanza della Sezione Navale ha colto in flagranza un imprenditore dell’Isola d’Elba mentre scaricava illegalmente rifiuti liquidi. Invece di portarli in una discarica autorizzata, li ha versati in un tombino per le acque piovane nel Comune di Porto Azzurro.

L’uomo, già noto per reati simili, è stato denunciato per abbandono e gestione illecita di rifiuti, come previsto dalla legge.

Il camion usato per scaricare i liquami è stato sequestrato e messo a disposizione della magistratura di Livorno. Sono in corso controlli per accertare la pericolosità dei liquami e i danni causati.