Guns N’ Roses sul palco per la prima notte di Firenze Rocks 2025

Firenze, 12 Giugno, si accendono le luci sulla Visarno Arena per Firenze Rocks che inaugura la nuova edizione con una band leggendaria, i Guns N’ Roses. Headliners della serata e protagonisti assoluti di un ritorno attesissimo in Italia, dopo lo show al Circo Massimo di Roma nel luglio 2023 e la memorabile esibizione sullo stesso palco fiorentino nell’estate 2018, sono pronti ora ad aprire il Festival che ogni anno scuote Firenze con la sua energia.

In apertura ci saranno i Falling in Reverse che portano a Firenze Rocks la loro carica di verve e provocazione. Con un sound potente e uno show adrenalinico, la loro esibizione si preannuncia come uno dei momenti più attesi della giornata.

Il 12 giugno vedrà inoltre protagonisti i Rival Sons, il gruppo californiana nominato ai Grammy che ha rinvigorito il rock 'n' roll con la potenza delle loro voci, chitarre esplosive e groove travolgenti. Dirty Honey, tra le realtà più promettenti della scena rock mondiale contemporanea. A chiudere, la band composta dalle sorelle Villareal, le The Warning, un gruppo hard rock messicano che ha conquistato la scena internazionale con un sound potente, pronte a infiammare il pubblico del festival.

Firenze Rocks proseguirà poi il 13 e il 15 Giugno con Korn, Green Day e moltissimi altri artisti.

Anche per l’edizione 2025, cuore pulsante del festival sarà l’Area Village, un ampio parco di oltre 6000mq dove il pubblico potrà immergersi completamente nell’atmosfera di Firenze Rocks. Numerose attività di intrattenimento, punti food&beverage selezionati e spazi dedicati al relax e alla convivialità offriranno un’esperienza ancora più ricca da vivere e condividere con amici e famiglia. Il festival propone anche un’area kids attrezzata, pensata per garantire il divertimento e la sicurezza dei più piccoli. Firenze Rocks è, ancora una volta, un luogo dove la musica incontra le persone e ogni dettaglio contribuisce a rendere l’esperienza più accogliente, accessibile e condivisa.

Sostenibilità:

Come negli scorsi anni, Firenze Rocks adotta misure eco-friendly con l’obiettivo di prevenire gli sprechi di acqua, plastica, cibo ed energia, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della raccolta differenziata e dell’economia circolare, e favorendo opzioni di mobilità sostenibile.

La collaborazione annuale con Frecciarossa si rinnova anche per questa stagione. Grazie all’offerta Speciale Eventi, sarà infatti possibile usufruire di sconti fino al 75% per viaggiare con Le Frecce e a Firenze durante i giorni di Firenze Rocks.

I biglietti per il festival sono disponibili su https://www.firenzerocks.it/tickets

Di seguito la lineup completa del festival:

GIOVEDÌ 12 GIUGNO:

● Guns N’ Roses

● Falling in Reverse

● Rival Sons

● The Warning

● Dirty Honey

VENERDÌ 13 GIUGNO:

● Korn

● Public Enemy

● Enter Shikari

● Soft Play

● Atwood

● LOccasione

DOMENICA 15 GIUGNO:

● Green Day

● Weezer

● Shame

● Bad Nerves

● Punkcake

● Revue

ORARI DI FIRENZE ROCKS 12 GIUGNO

14:00 Apertura porte

14:30 Apertura box office (situato presso Piazzale delle Cascine)

15:00 Inizio concerto Dirty Honey

16:00 Inizio concerto The Warning

17:15 Inizio concerto Rival Sons

18:45 Inizio concerto Falling In Reverse

20:45 Inizio concerto Guns N’ Roses

Gli orari potrebbero subire leggere variazioni per motivi tecnico-organizzativi. Consigliamo caldamente di arrivare con sufficiente anticipo alla venue in modo da svolgere per tempo tutti i processi di sicurezza e controllo biglietto.

Si potrà accedere alla Visarno Arena dalle ore 14. Sono previsti sei diversi accessi, sul biglietto è riportato l’ingresso dedicato:

Ingresso Rosso (Viale degli Olmi): Posto Unico

Ingresso Giallo (Viale degli Olmi): Posto Unico

Ingresso Verde (Piazzale delle Cascine): Posto Unico

Ingresso Arancione (Piazza Puccini): PIT

Ingresso Argento (Viale degli Olmi): Pacchetti VIP Rockstar + Rockstar Party / Ingresso disabili

Ingresso Blu (Piazzale delle Cascine): Pacchetto VIP Early Entry / Fast Lane

COME ARRIVARE ALLA VISARNO ARENA

È fortemente consigliato l’impiego di mezzi pubblici, in particolare le due linee T1 e T2 della Tramvia. La linea T1 collega la stazione ferroviaria centrale SMN, in pieno centro, con il comune di Scandicci. Le fermate “Cascine Carlo Monni”, e “Paolo Uccello” sono a soli 5 minuti a piedi degli ingressi principali. La linea T2 collega la stazione ferroviaria SMN con l’aeroporto Vespucci di Peretola e l’uscita Firenze Nord dell’autostrada. Chi usufruisce della linea T2 deve scendere alla fermata “San Donato”. La tramvia sarà in funzione fino alle 2 di notte e sono previsti passaggi più frequenti nelle ore di maggiore richiesta. ​L’acquisto dei biglietti può avvenire con pagamento contactless “Tip Tap” a bordo, attraverso i canali digitali, nella App at bus, attraverso il portale shop.at-bus.it, attraverso la App Tabnet, via SMS, presso ​le biglietterie aziendali “at”, alle emettitrici automatiche alle fermate della tramvia e alle rivendite. Il biglietto cartaceo va timbrato appena saliti a bordo. Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili nel dettaglio al link https://www.firenzerocks.it/info.

All’interno della Venue sarà attiva l'Area Kids per tutte le giornate del festival. Colori, pastelli, carte da disegno saranno a disposizione dei bambini dai 3 ai 12 anni che, seguiti da un gruppo di animatori, avranno la possibilità di liberare la propria creatività all’interno di un’area a loro dedicata e in totale sicurezza. Un’esperienza completamente gratuita pensata su misura per i più piccoli, per arricchire con fantasia, emozioni e spirito creativo le loro giornate al Festival e per colorare, tutti insieme, la musica. Maggiori informazioni su https://www.firenzerocks.it/info/kids-area.

Novità di quest’anno sono i workshops. Il 12, 13 e 15 Giugno alcuni professionisti nel campo della comunicazione, della direzione artistica e dell’illustrazione uniranno le loro conoscenze alla forte passione per la musica. Saranno tre giornate all’insegna dell’arte in cui i partecipanti al laboratorio creativo si lasceranno ispirare dalla cultura e musica rock per realizzare qualcosa di unico. I workshop sono gratuiti, ma riservati esclusivamente a chi è già all’interno dell’arena con un biglietto valido per il festival. In caso di esaurimento posti, è possibile iscriversi a una lista d’attesa e presentarsi di persona il giorno dell’evento per accedere in caso di rinunce o posti liberati all’ultimo momento. Per partecipare, tutte le info sono a questo link https://www.firenzerocks.it/info/workshops

Firenze Rocks, inoltre, quest’anno vuole creare un ponte tra la modernità e la tradizione fiorentina con l’iniziativa “Botteghe storiche per Firenze Rocks”. Grazie alla collaborazione con Camera di Commercio PromoFirenze , infatti, per i possessori del biglietto del Festival sarà possibile beneficiare di sconti esclusivi presso le attività aderenti all’Associazione Esercizi Storici Fiorentini. I negozi partecipanti saranno facilmente riconoscibili grazie alla vetrofania dedicata “Store del Firenze Rocks”, esposta in vetrina.

All’interno e all’esterno dell’area, saranno presenti degli armadietti per lasciare in sicurezza i propri effetti personali, tutti dotati di due prese di corrente USB-A.

É possibile prenotare un armadietto a questo link

https://www.firenzerocks.it/info/lockers

FIRENZE ROCKS

Firenze Rocks, festival prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, porta nel capoluogo fiorentino il meglio del rock mondiale. Negli anni il festival ha ospitato artisti quali Green Day, Metallica, The Cure, Guns N’ Roses, Foo Fighters, Aerosmith, Ed Sheeran, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Who. Grande Musica, e molto altro alla Visarno Arena di Firenze, per un evento senza pari che attrae ogni anno decine migliaia di fan provenienti da ogni angolo d’Italia e del globo, confermandosi uno tra i maggiori festival europei e punto di riferimento della scena live.

Fonte: Ufficio Stampa