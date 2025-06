Il Rotaract “Il Magnifico” a sostegno di Aisla Firenze

Aisla Firenze ha ricevuto in dono un assegno di 5mila euro dal Rotaract zona “Il Magnifico”. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi durante la cena di chiusura dell’anno di presidenza di Alessandra Piccolo che aveva scelto proprio Aisla Firenze come service per l’anno 2024-2025.

"Vorrei ringraziare a nome di tutto il Consiglio Direttivo Rotaract zona “Il Magnifico” per il sostegno ricevuto- ha commentato Barbara Gonella, presidente di Aisla Firenze, membro del Consiglio dei Cittadini per la Salute (Regione Toscana) e del Comitato per l’etica nella clinica dell’Aou Careggi (ComEC) -. La cifra raccolta sarà destinata ai pazienti con Sla attraverso interventi domiciliari di medici specialisti e psicologhe di Aisla Firenze. Un sostegno che ci fa ancora più piacere perché arriva a giugno, mese dedicato alla consapevolezza sulla Sla e durante il quale, in tutto il mondo, si organizzano eventi di sensibilizzazione e divulgazione sulla patologia. A proposito, a Firenze, sono previsti un convegno a tema a Careggi il 13 giugno, una serata di gala il 19 giugno, le celebrazioni del Global Day il 21 giugno. Quello appena trascorso è stato un anno caratterizzato da tante attività di raccolta fondi che hanno portato a risultati mai raggiunti prima. È importante far conoscere ai giovani realtà come questa, positive e sane, e insegnare loro a credere e praticare valori di solidarietà, rispetto, impegno sociale e buone maniere".

"Il Rotaract Firenze Nord e tutti i Rotaract della zona il Magnifico sono orgogliosi di aver sostenuto Aisla Firenze come progetto di service per il 2024-2025, concludendo l’anno con un record di fondi raccolti tramite i nostri eventi – ha dichiarato Alessandra Piccolo, presidente Rotaract Firenze Nord -. Con l’augurio che il nostro impegno congiunto possa fare la differenza nella vita delle persone affette da Sla e delle loro famiglie. La nostra scelta è motivata dalla condivisione dei valori di solidarietà e servizio che caratterizzano entrambe le nostre organizzazioni. Lavorare insieme ad Aisla Firenze ci ha permesso di mettere a disposizione la nostra tenacia e le nostre risorse per supportare concretamente le persone che combattono questa malattia e le loro famiglie".

Aisla Firenze è una sezione di Aisla Aps, associazione indipendente avente la mission di diventare il soggetto nazionale di riferimento per tutela, assistenza, cura dei malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica e per lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo di questa malattia neurodegenerativa. Il bilancio del 2024 parla di più di ottanta pazienti seguiti, oltre a tutti i familiari e caregiver supportati. Nata nel 2011 dalla volontà di un piccolo gruppo di malati di Sla, assieme a familiari e amici, Aisla Firenze si pone l’obiettivo di migliorare i processi di assistenza a chi è affetto da questa malattia sul territorio dell’area metropolitana fiorentina, anche divulgando le relative informazioni. Tutto ciò con l’intento di stimolare istituzioni e organismi del sistema socio-sanitario regionale a una presa in carico adeguata e qualificata dei pazienti.

L’associazione, accreditata dall’Aou Careggi, ha svolto l’anno scorso 498 ore di assistenza erogata con fisioterapia, 161 ore con idrokinesiterapia, 130 tra sostegno psicologico e consulenza medica, 200 ore di incontri del Gruppo di Aiuto (Gda), 24 ore con logopedia.

Fonte: Ufficio stampa Aisla Firenze