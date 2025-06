Incendio in abitazione a Pisa, due appartamenti inagibili e tre persone soccorse

Incendio in un'abitazione questo pomeriggio a Pisa, nel quartiere Cep. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con due automezzi e un'autoscala, forze dell'ordine e sanitari inviati dal 118. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, si sono sviluppate in un appartamento al primo piano di un edificio appartenente ad Apes. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare sia l'appartamento interessato dall'incendio sia quello al piano superiore, estinguendo velocemente le fiamme e scongiurando altri danni.

I fumi della combustione hanno raggiunto il terzo piano invadendo il vano scale e locali di altri appartamenti, dai quali sono state evacuate due persone con l'autoscala e un'altra persona anziana, con il supporto dell'ossigeno. Dall'incendio due appartamenti sono stati resi inagibili e tre persone sono state prese in cura dai sanitari e trasportate all'ospedale di Cisanello.