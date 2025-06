Infortunio sul lavoro a Santa Croce sull'Arno, 40enne in codice rosso

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Santa Croce sull'Arno in un'azienda in via del Trebbio Nord, la strada che attraversa parte della zona industriale fino alla Strada provinciale 66 Francesca. Dalle prime informazioni un uomo, 40 anni italiano, è rimasto ferito ad un arto. Al momento non è nota la dinamica dell'infortunio che ha coinvolto il 40enne, trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto intervenuta un'ambulanza e il personale della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO