Un anno di mandato: scelte strategiche per una Montelupo più coesa, sostenibile e attrattiva

A un anno dall'insediamento, l'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Simone Londi traccia un bilancio delle attività svolte, delineando il percorso compiuto e le scelte politiche che hanno orientato ogni intervento. Gli obiettivi principali sono stati: rafforzare la coesione sociale, promuovere la qualità urbana, sostenere lo sviluppo culturale e turistico, valorizzare l'ambiente e la partecipazione.

Una città che investe nella qualità dello spazio pubblico

La riqualificazione dello spazio urbano è stata una delle priorità del primo anno. Con un investimento complessivo di oltre 250.000 euro, sono state rinnovate numerose aree gioco (tra cui Camaioni, piazza Serafini, via Citerna), migliorata l'illuminazione pubblica in diverse zone del territorio e avviate importanti opere stradali, come le riasfaltature in vie centrali e l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Particolare rilievo ha assunto l'intervento di riqualificazione della hall del MMAB, ora più accogliente e coerente con l'identità culturale della città.

Grazie alla partecipazione al Bando regionale per il sostegno ad investimenti in impiantistica e spazi sportivi pubblici, potremo contare su un contributo in conto capitale di €57.000. Questi fondi sono destinati al miglioramento e la valorizzazione di tre impianti sportivi: il Palasport Bitossi, lo Stadio Carlo Castellani e il Campo da rugby Fibbiana.

La comunità educante

L'attenzione ai giovani si è tradotta in progetti strutturali e iniziative quotidiane. Sul fronte educativo sono state introdotte: didattica per aule disciplinari, nuovi armadietti, riduzione delle rette del nido, borse di studio e la partecipazione al bando mense biologiche, che ha permesso la realizzazione di laboratori per i ragazzi e incontri informativi per i genitori.

Per quanto riguarda le Politiche Giovanili, è stato avviato il "Tavolo della comunità educante" come luogo di incontro e confronto fra tutti i soggetti che si relazionano con i ragazzi. Grazie a un finanziamento regionale, è partito un percorso partecipativo che vuole coinvolgere i giovani nella realizzazione di eventi, in particolare di Fool Park. Sono state avviate attività quali l'educativa di strada e l'orientamento scolastico. Si sta lavorando per arrivare entro l'anno all'apertura del nuovo centro giovani nell'area Ex Risorti.

Valorizazione della memoria

Nel corso di quest'anno, è proseguita l’attività di valorizzazione della memoria storica, focalizzata sugli eventi che hanno profondamente caratterizzato la storia della nostra comunità, con particolare riferimento all’8 marzo 1944. Le azioni intraprese includono la collocazione di Pietre d'inciampo in ricordo di Oreste Mancioli e Giuseppe Lami, la realizzazione di 9 incontri formativi in tutte le sezioni di terza media, che hanno visto la partecipazione dei familiari di deportati politici e internati militari, e il coinvolgimento di 18 studenti nel viaggio di studio ai campi di sterminio. In questo quadro, si inseriscono inoltre i ricorsi legali intrapresi, con 13 cause civili avviate contro i crimini del Terzo Reich, affiancati da nuove ricerche e pubblicazioni tematiche

Welfare, attenzione alle persone e pari opportunità

In questo anno sono giunti a conclusione alcuni importanti progetti e si sono poste le basi per lo sviluppo di nuove azioni orientate all'accoglienza e al sostegno delle persone con fragilità. Sono state avviate politiche inclusive come la Casa di Comunità e "Casa Naire", per percorsi di autonomia di persone con disabilità. Si sta lavorando allo sviluppo di un progetto che riguarda l'area Ex Fanciullacci e al trasferimento nei nuovi spazi del servizio Arco in Cielo. Si sono concretizzati in questo anno incontri e iniziative volte a promuovere le pari opportunità con un focus specifico sull'educazione finanziaria.

Sicurezza, digitalizzazione e governo del territorio

Sul versante della sicurezza urbana sono state potenziate le telecamere di videosorveglianza con un investimento di 77.000 euro ed è stato introdotto il DASPO urbano. Si è riscontrato un calo dei reati del 12% nei primi mesi del 2025, grazie anche all'attività di coordinamento con la Prefettura e le forze dell'ordine.

Parallelamente, il Comune ha consolidato la sua transizione digitale: oltre 1.000 cittadini sono stati assistiti nell'accesso ai servizi digitali tramite il Punto Digitale Facile. È stato rilasciato il nuovo sito che permette ai cittadini di svolgere numerose pratiche online.

Cultura, ceramica e turismo: un'identità che si innova

Montelupo ha investito nella cultura come leva di coesione e sviluppo. Il MMAB ha visto un incremento di visitatori (il del 20% in più anche nel mese di agosto), grazie a mostre, attività per bambini e il riallestimento della hall. È stato riaperto il bar che anima l'area anche in orario serale. Sono state promosse iniziative volte a valorizzare le eccellenze e la cultura locale, come il "Premio Baccio d'Oro e Baccio Junior" e lo "Scaffale Montelupo".

Si prosegue con iniziative di animazione e invito alla lettura rivolte ai più piccoli, come il "MMAB dei bambini", e agli adulti attraverso incontri e presentazioni di libri, l'adesione al progetto nazionale "Città che legge" e l'organizzazione nel mese di luglio del festival "Montelupo Fiorentino dei lettori" in collaborazione con l'associazione Wimbledon APS. Sul fronte della ceramica, cuore dell'identità locale, è partito un nuovo corso da 900 ore, è stato rilanciato il Centro Sperimentale e sono in corso interlocuzioni con partner internazionali come l'Università di Stanford.

La sfida più grande è rappresentata dalla decisione di cambiare la data e il format di "Cèramica", spostandola da giugno a dicembre e integrando la manifestazione con gli eventi a carattere natalizio. È stata promossa la nascita del coordinamento delle aziende vinicole e si sta lavorando per mettere in rete le strutture ricettive al fine di consolidare una promozione congiunta del territorio. L'animazione di Montelupo passa anche attraverso l'animazione del centro cittadino e l'organizzazione di eventi. Per i mesi estivi è stato proposto un calendario di oltre 25 appuntamenti promossi in sinergia con le associazioni del territorio.

Scelte ambientali: dalla transizione energetica al verde urbano

Montelupo ha confermato la propria attenzione all'ambiente: primo Comune toscano per raccolta differenziata tra quelli sopra i 10.000 abitanti, ha investito sul fotovoltaico (MMAB e Palazzo Comunale). Ha avviato un censimento del verde pubblico finalizzato a una migliore gestione e all'individuazione di aree in cui collocare nuove alberature.

Scelte ambientali: l'acqua e il Contratto di Fiume

Con oltre 60 firmatari, Montelupo è il comune capofila del Contratto di Fiume più partecipato della Toscana. L'investimento nella cassa di espansione della Pesa, il protocollo con l'Autorità di Distretto per la raccolta delle plastiche, l'educazione ambientale nelle scuole e il progetto paesaggistico "Le Valli di Pesa e Virginio" rendono concreta la visione di un territorio in dialogo con il proprio ecosistema.

"Esattamente un anno fa è iniziato il mio mandato. Sintetizzare in poche righe 365 giorni non è facile – afferma il Sindaco Simone Londi – è stato un anno intenso in cui si sono poste le basi per i progetti futuri. Alcuni ovviamente non sono conclusi, penso al ponte di Fibbiana o alla scuola Zero – Sei, ma hanno richiesto un'attenzione costante e uno sforzo di programmazione e progettazione. Altri vanno oltre la nostra competenza, come il recupero della Villa Medicea dell'Ambrogiana, ma ci hanno visto impegnati in un'intensa attività di relazioni e sollecitazione nei confronti di altri soggetti.

La rivitalizzazione del centro cittadino è uno degli impegni che mi sono preso quando mi sono candidato. In questi primi mesi si sono poste le basi delle attività future.

L'attenzione alle aziende, alle associazioni e al tessuto sportivo sono uno strumento per comprendere meglio i bisogni e le esigenze, e le visite periodiche un'occasione di dialogo e confronto reciproco. Tutte queste attività e i progetti realizzati non sarebbero possibili senza la condivisione con la struttura comunale. In questo anno abbiamo anche ripensato l'organizzazione interna, assumendo nuovo personale."

