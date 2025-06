Mostra del Chianti, 4mila bicchieri e un grande cuore: circa 5mila euro al Meyer

Si è conclusa domenica 8 giugno l’edizione 2025 della Mostra del Chianti, una delle manifestazioni più sentite e partecipate del territorio di Montespertoli. Nove giorni intensi, animati da degustazioni guidate, eventi culturali, musica e tanto vino con una grande affluenza di pubblico che ha attraversato il centro del paese.

Il bilancio è positivo: sono stati venduti oltre 4.000 bicchieri per le degustazioni del vino Chianti Montespertoli, un dato che conferma la forza attrattiva della manifestazione e la qualità delle produzioni locali. Le aziende agricole partecipanti si sono dette soddisfatte, apprezzando il clima di accoglienza, la visibilità e l’opportunità di confronto diretto con visitatori e appassionati.

Grande partecipazione anche per il ciclo di degustazioni guidate che si sono svolte in Piazza del Popolo dal 1 al 7 giugno, tutte a numero chiuso e andate sold out, a conferma dell’interesse crescente verso la cultura del vino. Ogni appuntamento ha avuto un tema diverso: si è partiti con il Chianti Montespertoli, per poi esplorare i vini dealcolati con Assoenologi, lo Champagne di Épernay in collaborazione con l’Associazione Gemellaggi, fino ai vitigni locali con i Viticoltori di Montespertoli e ai confronti con altri territori come Modigliana (Romagna), Montelupo Fiorentino e Terricciola, quest’ultima grazie alla rete delle Città del Vino. Un percorso che ha unito esperienza sensoriale e approfondimento tecnico, portando i partecipanti a conoscere nuove eccellenze.

Grande successo anche per l’iniziativa solidale legata all’Etichetta d’Artista arricchita dalla presenza di Massimo Ceccherini e affiancata dagli storici speaker Rossano Falai e Simone Armelani, che hanno regalato al pubblico un momento speciale di leggerezza e generosità e che ha permesso di raccogliere quasi 5.000 euro da destinare alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer. Il momento clou è stato la battitura dell’opera d’arte associata alla bottiglia di Valleprima, che ha raggiunto un’offerta finale di 460 euro. I fondi raccolti andranno a sostenere progetti di cura, assistenza e accoglienza per bambini e famiglie all’interno del percorso ospedaliero.

“È stata un’edizione davvero partecipata – ha commentato il Sindaco Alessio Mugnaini – che ha saputo coniugare la promozione delle nostre eccellenze vinicole con l’impegno sociale e la cultura. Un grazie sentito a tutte le aziende, ai volontari, alle associazioni, agli artisti, ai visitatori e a chi ha reso possibile questo grande evento di comunità. Montespertoli ha dimostrato ancora una volta di essere un territorio vivo, accogliente e generoso.”

L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le realtà coinvolte e dà appuntamento al 2026 per la 68ª edizione della Mostra del Chianti, con la promessa di continuare a far crescere una manifestazione che è orgoglio dell’identità locale.

Notizie correlate