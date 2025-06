'Najeda dal Vivo', 34esima edizione: domani la premiazione dei ragazzi di Castelfranco

Domani sera (11 giugno) alle 21,30 in piazza Venti Settembre a Castelfranco di Sotto, davanti alla biblioteca si svolge la fase conclusiva del premio di narrativa e poesia giovanile rivolto ai ragazzi della scuole del comune di Castelfranco “Najeda dal Vivo”. Durante la serata saranno presenti la giuria, l'assessore alla scuola Nicola Sgueo, le bibliotecarie di Castelfranco che hanno curato la realizzazione del premio e della serata, ma soprattutto i ragazzi vincitori del concorso nelle varie sezioni. Un'occasione per fare festa e rendere il giusto riconoscimento ai giovani studenti che si sono cimentati in questo piccolo “certamen”.

Il premio dedicato a Dal Vivo, storica maestra di Castelfranco, organizzato in varie sezioni in base alle classi scolastiche e alle tipologie di componimento, è arrivato nel 2025 alla 34esiema edizione.

“Invito tutti a partecipare – dice l'assessore alla cultura e alla scuola Nicola Sgueo - perché questo è un momento importante per il mondo della nostra scuola e della cultura. Questo premio rappresenta ormai un appuntamento consolidato ed è un momento importante per la formazione dei nostri ragazzi”.

Fonte: Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

Notizie correlate