Non rispetta il divieto di avvicinamento alla sorella, arrestato a Firenze

Nella mattina di ieri, 9 giugno, i poliziotti della questura di Firenze hanno arrestato un 45enne italiano in seguito alla violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sorella. Il procedimento è stato applicato dallo scorso mese di marzo, spiegano dalla polizia, dopo che l'uomo era già stato ammonito per quotidiane molestie e minacce.

Sottoposto al controllo del braccialetto elettronico, ieri è stato rintracciato a meno di 500 metri dall'abitazione della sorella. Alla vista degli agenti, il 45enne avrebbe provato ad allontanarsi ma è stato prontamente raggiunto. Contrariato e alterato per essere stato fermato, a quel punto avrebbe estratto dalla tasca il dispositivo di geolocalizzazione lanciandolo contro il muro. Anche il giorno precedente, la sera dell'8 giugno, l'uomo si era recato nei pressi della casa della sorella, facendo perdere le proprie tracce prima dell'arrivo della volante. Il 45enne, già noto per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della questura di Firenze, in attesa del rito per direttissima previsto per questa mattina.