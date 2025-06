Piazze e strade come palcoscenici: al via la lunga estate di spettacoli di Greve in Chianti

Il cuore storico e commerciale di Greve in Chianti fa da teatro alla maratona artistica che prenderà vita dal 13 giugno al 29 agosto in piazza Matteotti, piazza Vassallo e per le vie del capoluogo. Un palcoscenico diffuso e itinerante caratterizzato da oltre 20 appuntamenti che attingeranno al mare magnum della cultura musicale, espressa nei generi più diversi.

“L’idea – spiegano gli assessori Monica Toniazzi e Giulio Saturnini - è quella di portare le innumerevoli espressioni della musica e della cultura fuori, a domicilio, nelle piazze dove cittadini e visitatori amano ritrovarsi e condividere storie, tradizioni, voci, esperienze, sapori che parlano di noi, rivelano le nostre radici, raccontano il patrimonio di saperi, vocazioni e identità che rendono così vero, autentico il territorio del Chianti. L’estate grevigiana si lega alla cultura dell’ascolto e della riflessione, valori che teniamo ad apprezzare e riscoprire soprattutto insieme alle nuove generazioni. Investire in cultura e promozione del territorio è un duplice impegno che confermiamo con la realizzazione di un cartellone ampio e variegato, tenuto in piedi dalla volontà di valorizzare le risorse ambientali, culturali e sociali delle piazze, motori pulsanti di vita comunitaria”.

Dal pop al rock, dal jazz al tango, dal blues alla musica popolare, dalla classica alla lirica. Il via al cartellone, targato “Estate a Greve in Chianti”, è previsto il 13 giugno dalle ore 19 in piazza Matteotti con lo Street Food dei ristoratori del Centro Commerciale Naturale “Le botteghe di Greve” di piazza Matteotti, via Roma, via Giuliotti, piazza Trento e piazza Vassallo. Nella serata di apertura non mancherà la musica itinerante per le vie del paese con la Ciaccia Banda Street Band (dalle ore 19) e il 14 giugno alle ore 21:15 si terrà la performance del Duo Pop Rock e Note Colonne Sonore con Marco Gallenga al violino e Giovanni Vannoni alle tastiere in piazza Vassallo.

Il 27 giugno alle ore 21.15 è di scena “Non chiamateli poeti”, un meraviglioso viaggio nella canzone d’autore con musiche di De André, Gaber, Graziani. Protagonisti dello spettacolo allestito in piazza Matteotti saranno Letizia Fuochi, voce e chitarra, Francesco Frank Cusumano alle chitarre ed Ettore Bonafè alle percussioni. La musica spazia tra i generi e le latitudini, assumendo un respiro internazionale come quello del Trio Jira che il 28 giugno alle ore 21.15 si esibirà portando in piazza Vassallo note del repertorio cileno, brasiliano, italiano e irlandese.

Tra i numerosi eventi in programma nel mese di luglio, sono da mettere in agenda il concerto del “Greve Sunday Jazz Festival”, in programma il 20 luglio alle ore 21.15 in piazza Matteotti con Cocco Cantini al sassofono, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Walter Paoli alla batteria, il 3 agosto alle ore 21.15 in piazza Matteotti con il Bikers Duo (Simone Zanchini e Cocco Cantini), e il 10 agosto in piazza Matteotti alle ore 21.15 con “Young Lions Quartet” (Nico Gori, Sergio Rizzo, Francesco Tino e Simone Brilli). Altra punta di diamante del cartellone è lo spettacolo che porta a Greve in Chianti il grande cantautore Bobo Rondelli con la sua band “Musica da ripostiglio” in “Storie assurde”, previsto il 25 luglio in piazza Matteotti alle ore 21.15.

Anche il mese di agosto ha delle sorprese in serbo come il concerto lirico del Belcanto in Tuscany con le arie d’opera ed orchestra e vari spettacoli organizzati in collaborazione con la Scuola di Musica di Greve in Chianti. L’evento di chiusura, avvolto dalle atmosfere circensi, è quello che coniuga musica e circo contemporaneo con il concerto di Giovanni Vannoni “Il pianista e il circo”, previsto il 29 agosto alle ore 21.15 in piazza Matteotti. L’offerta culturale del cartellone, che sfodera eventi e intrattenimenti per tutte le età, non trascura il divertimento degli spettatori in erba. Per la gioia delle bambine e dei bambini la carovana de “Il paese dei balocchi” approderà per la prima volta a Greve in Chianti il 12 luglio in piazza Vassallo e il 22 agosto in piazza Matteotti. Una coloratissima giostra di giochi all’aria aperta lontani dagli schermi. Sarà impossibile resistere alle partite di calcio balilla, jenga, forza quattro e ping pong.

‘Piatto forte’ della rassegna è il gourmet on the road. Dopo la serata inaugurale la rete dello Street Food delizierà i palati l’11 luglio e l’8 agosto con un’ampia scelta di specialità gustose e tipiche della tradizione culinaria chiantigiana in collaborazione con i ristornati del Centro commerciale naturale.

Il programma dettagliato del cartellone di eventi estivi è on line, sito web e pagina Fb Comune e sul nuovo sito degli eventi del Comune: www.ingreveinchianti.it.

Fonte: Ufficio Stampa

