Pietrasanta, 'ombrelloni sociali' alle famiglie in difficoltà per l’estate: ecco chi può fare domanda

Pubblicato l’avviso per l’assegnazione di 10 punti ombra gratuiti presso lo stabilimento balneare Biancamano a Tonfano, dal 1° luglio al 31 agosto.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle politiche sociali, è rivolta a famiglie residenti nel Comune di Pietrasanta con attestazione Isee in corso di validità non superiore a 14.560 euro e in specifiche condizioni di fragilità sociale ed economica: nuclei in carico al Servizio Sociale dell’ente, famiglie con redditi esclusivamente da lavoro autonomo o dipendente, soggetti che abbiano perso un reddito da lavoro dipendente nell’ultimo anno e che possano attestarlo con documentazione idonea, nonché pensionati di qualsiasi età con necessità di cure marine. L’accesso all’ombrellone sociale è riservato a un solo nucleo familiare per un massimo di 15 giorni consecutivi, così da garantire la possibilità di rotazione tra le famiglie aventi diritto.

Le domande, che saranno esaminate dai Servizi Sociali comunali per verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti, devono essere redatte sulla modulistica predisposta e presentate entro il 15 agosto al Protocollo del Comune, in modalità cartacea o inviandole a protocollo@comune.pietrasanta.lu.it; la documentazione è disponibile al 2° piano della palazzina del Comando di polizia municipale (via Marconi, 3), all’Urp (presso la sede municipale di via Capriglia) e, in formato digitale, sul sito istituzionale.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio Stampa