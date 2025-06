Pisa, oltre 30 minuti di ritardo al bus per auto in sosta selvaggia

AT Autolinee toscane informa di aver dato mandato ai propri uffici legali di valutare se sussistano le condizioni per denunciare per interruzione di pubblico servizio il proprietario dell’autoveicolo che in data 10 giugno 2025 a Pisa ha bloccato il servizio di trasporto pubblico locale impedendo il transito dei bus at a causa della propria autovettura parcheggiata in divieto di sosta.

Il fatto si è verificato il 10 giugno 2025 attorno alle ore 10:00 a Pisa Via di Goletta. Solo l’intervento della polizia municipale di Pisa ha permesso il regolare ripristino della viabilità, ma nel frattempo le corse dei bus at avevano già accumulato oltre 30 minuti di ritardo sulla prevista tabella di percorrenza.

Fonte: AT Ufficio Stampa

