Rimossi 150 kg di rifiuti dal Parco delle Cascine di Firenze dai volontari di Plastic Free

Quaranta volontari attivi, 150 kg di rifiuti rimossi e decine di cittadini sensibilizzati: si è svolta sabato 7 giugno al Parco delle Cascine di Firenze la giornata di clean up promossa da Plastic Free Onlus in occasione delle Giornate Mondiali dell’Ambiente e degli Oceani, celebrata in tutta Italia con oltre 100 appuntamenti.

L’evento ha rappresentato l’unica tappa toscana della mobilitazione nazionale e ha coinvolto volontari, famiglie e cittadini impegnati nella raccolta di plastica e rifiuti abbandonati in una delle aree verdi più frequentate della città. Un’iniziativa simbolica e concreta allo stesso tempo, che ha voluto accendere i riflettori sull’urgenza di proteggere i nostri ecosistemi, in particolare quelli legati all’acqua: mari, fiumi e laghi.

“In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, domenica 8 giugno, abbiamo organizzato una giornata di raccolta rifiuti presso il Parco delle Cascine a Firenze, coinvolgendo volontari e cittadini sensibili alla tutela dell’ambiente – dichiara Mario De Longis, referente regionale di Plastic Free Toscana –. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo con il loro impegno concreto alla salvaguardia dei nostri ecosistemi, in particolare di mari e corsi d’acqua. Continuiamo insieme a proteggere il nostro Pianeta, un’azione alla volta”.

Plastic Free conferma così la propria presenza anche sul territorio toscano, promuovendo comportamenti responsabili e creando occasioni di cittadinanza attiva e partecipazione collettiva. Per aderire alle prossime iniziative basta consultare la sezione Eventi del sito www.plasticfreeonlus.it e iscriversi gratuitamente. Ogni gesto è importante per costruire un futuro più pulito e sostenibile.

Fonte: Ufficio Stampa Plastic Free Onlus

