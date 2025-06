'Gek, passa la palla': un pomeriggio con Giacomo Galanda a Poggio a Caiano

Colpo grosso per Diapason. L’associazione culturale poggese, guidata da un team esclusivamente femminile, da due anni offre alla comunità continue occasioni di confronto su argomenti molto diversificati: lunedì 16 giugno sarà al Poggio, invitato da Diapason, nientemeno che Gek (Giacomo) Galanda.

Il campionissimo di basket (argento agli Europei 1997, oro agli Europei 1999, bronzo agli Europei 2003, argento alle Olimpiadi 2004) sarà il protagonista speciale in un pomeriggio e in una serata tutta dedicata allo sport, alle sue tecniche, ai suoi valori.

“Gek, passa la palla” - titolo dell’incontro - si articola in due momenti: alle ore 18 presso il playground di piazza Taranto chiunque potrà fare “due tiri al canestro con Gek” avendo anche l’occasione (ma, per questo, “Diapason” ricorda di portare maglietta o palla) per farsi fare un autografo.

L’evento si sposterà (ore 20) nel Bargo in collaborazione con AUSER poggese per una pizza seguita dalla presentazione del libro (“La mia vita a spicchi”) scritto dal campione. Per la pizza la prenotazione (al numero 333 656 8537) è obbligatoria a un costo di 15 euro (antipasto, pizza, bevanda) che per i bambini fino a 11 anni si riduce a 12 euro.

“Siamo davvero liete che Galanda, giocatore simbolo del movimento cestistico azzurro, abbia accettato il nostro invito e si sia dimostrato così disponibile a confrontarsi, in particolare con i più giovani, sui valori autentici di uno sport che è certo agonismo ma che è anche crescita di personalità, di responsabilità, di collaborazione, di maturità”.

Questa iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Poggio a Caiano e si svolge in sinergia con molte sigle del panorama sportivo e sociale poggese: AUSER, Medicea Handball, Torneo dei Rioni, Medicea Basket, CSD 1909, Podistica Medicea.

Fonte: Ufficio Stampa

