Alla biblioteca Giovanni Gronchi di Pontedera la mostra su Matteotti

È già allestita al primo piano della biblioteca comunale Giovanni Gronchi e sarà inaugurata ufficialmente sabato prossimo, 14 giugno, la mostra "Matteotti nella Lega dei Comuni Socialisti 1916 - 1922: storia, eredità e attualità della democrazia locale".

Si tratta di una iniziativa promossa in maniera congiunta dal Comune di Pontedera con la sua biblioteca, dalla Fondazione per la Cultura Pontedera e da Ali, Lega delle Autonomie Locali.

Proprio Matteotti fu il fondatore di Ali, che negli anni Venti e Trenta del secolo scorso si chiamava Lega dei Comuni Socialisti e in seguito Lega delle Autonomie. Nei 19 pannelli della mostra si racconta la figura politica e storica di Giacomo Matteotti e il suo impegno sociale, politico, amministrativo e parlamentare. Di particolare importanza l'obiettivo che si focalizza proprio sul ruolo di Matteotti studioso di enti locali, di finanza e contabilità pubblica, mettendone in evidenza la conoscenza e la competenza a 360 gradi.

All'inaugurazione, in programma alle ore 11, sono in programma gli interventi della assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini, quello dell'assessore alle politiche educative del Comune di Pontedera Francesco Mori, di Marco Filippeschi, direttore esecutivo della Lega delle Autonomie. A seguire lo storico Oscar Gaspari, Massimo Novi, autore del libro "Morte di un socialista " su Alvaro Fantozzi, Michele Quirici della Fondazione per la Cultura Pontedera e Andrea Brotini per la Rete Bibliolandia.

La mostra alla biblioteca è un'altra delle iniziative che Pontedera dedica a Matteotti. Lo scorso anno, quando ricorrevano i cento anni dal delitto, la città ha ospitato sul corso principale cittadino, intitolato proprio a Matteotti, le letture del Teatro Popolare di Treggiaia del suo famoso ultimo discorso, pronunciato alla Camera dei Deputati il 30 maggio 1924 e grazie alla collaborazione con la Fondazione di studi storici "Filippo Turati" la proiezione del documentario "L'idea che non muore" dedicato alla figura di Matteotti. Proprio sul corso centrale furono poi posizionati dei ritratti di Giacomo Matteotti, per celebrarne gli ideali e l'importanza nella storia italiana.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

