Portoferraio, un milione e 250mila euro dalla Regione per le coperture della biblioteca Foresiana

Dall’ultima seduta di Giunta regionale della Toscana, è arrivato il via libera al contributo straordinario di 1 milione e 250mila euro Via libera della giunta regionale per il rifacimento della copertura della biblioteca comunale Foresiana di Portoferraio, chiusa dalla fine del 2023.

La risorse erano state impegnate nell’ambito dell’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio regionale ad aprile scorso. Lunedì scorso la delibera che dà attuazione alle previsioni.

“Il contributo è il primo intervento che abbiamo approvato in occasione della variazione di bilancio”, ricorda il presidente Giani che sottolinea il valore della Biblioteca Foresiana come “immobile di grande importanza Portoferraio e per l’intera Elba, per la cultura isolana e toscana”.

“Questo contributo – afferma il presidente Eugenio Giani – si inserisce pienamente nel nostro impegno per sviluppare la Toscana diffusa, perché il nostro obiettivo è valorizzare ogni area e sostenere ogni comunità. La Toscana è un mosaico di territori unici che meritano pari opportunità di sviluppo. Con questo spirito e questa visione continuiamo a lavorare per una regione senza periferie, dove investimenti concreti e mirati assicurano a ogni cittadino le stesse possibilità di crescita e benessere”.

La Biblioteca comunale Foresiana fa parte del centro culturale De Laugier. Con i suoi 67 mila volumi è la seconda biblioteca della provincia di Livorno e rappresenta un polo culturale di fondamentale importanza per l’isola.

In particolare il contributo andrà a finanziare gli interventi di demolizione della copertura esistente, nonché la posa delle capriate lignee e la realizzazione delle opere di coibentazione, impermeabilizzazione e montaggio della nuova copertura. Inoltre saranno effettuati lavori di restauro degli intonaci, coloritura degli interni e rifacimento degli impianti.

Fonte: Toscana Notizie

Notizie correlate