Soccorso questo pomeriggio un ragazzo rimasto infortunato, a seguito di una caduta, in località Rio Buti a Prato. Il giovane si trovava insieme ad alcuni amici quando, in prossimità delle cascate, luogo molto frequentato dagli escursionisti, è caduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato, che hanno liberato l'area da intralci per permettere al personale dell'elisoccorso Pegaso di recuperare il giovane.

