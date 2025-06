Certaldo, ancora problemi per la funicolare: guasto elettrico, si sospetta un roditore

Altro stop per la funicolare di Certaldo, proprio nel fine settimana della cena medievale. Un guasto elettrico - probabilmente provocato, secondo l’ipotesi avanzata dal gestore Autolinee Toscane, da un roditore - ha paralizzato l’impianto, creando notevoli disagi.

Il problema, come riportato anche dal quotidiano Il Tirreno, è stato risolto solo nella giornata di ieri, ma ha pesantemente condizionato l’afflusso turistico nel weekend, proprio in coincidenza con l’evento medievale che ha richiamato circa 400 persone nella parte alta del borgo.

In sostituzione del servizio, Autolinee Toscane, d’intesa con il Comune, ha attivato bus navetta per garantire comunque il collegamento tra Certaldo Alta e Certaldo Bassa, riducendo i disagi per residenti e visitatori.

Si tratta del secondo blocco tecnico della funicolare nel 2025: il primo si era verificato a marzo, in occasione della chiusura per l’annuale collaudo.

Ma non è solo un problema di guasti. La gestione della funicolare è al centro di polemiche anche per lo stop fisso ogni Pasqua tra le 12 e le 15, in piena fascia turistica. Una sospensione prevista dalla convenzione, ma contestata da residenti e attività.

Il Comune aveva promesso un confronto con Regione e gestore per rivedere gli orari, ma finora non ha inviato nessuna richiesta formale. Senza una comunicazione ufficiale, non può partire alcun tavolo tecnico. Anche le modifiche minime devono essere approvate, mentre quelle più ampie richiedono la revisione dell’accordo economico.

