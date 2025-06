Rapporto AlmaLaurea 2025, in crescita l'occupazione dei laureati dell'Università di Firenze

Continuano i progressi dell’Università di Firenze sul versante dell’occupazione dei propri laureati e laureate. Lo certifica il 27esimo rapporto AlmaLaurea sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati italiani, presentato oggi. La fotografia relativa all’Ateneo fiorentino restituisce il quadro di una formazione spendibile positivamente nel mondo del lavoro, con percentuali di occupati superiori alla media nazionale.

Le performance dei laureati di primo e secondo livello usciti nel 2023 (intervistati a distanza di un anno dal conseguimento del titolo)

Secondo il rapporto AlmaLaurea 2025, tra i dottori triennali che non hanno proseguito dopo la laurea il percorso formativo (e quindi non si sono iscritti a un corso di laurea magistrale) gli occupati, a un anno dal titolo, sono l’82,9% (erano l’80,4% lo scorso anno), dato di rilievo nel confronto con la percentuale nazionale che è del 78,6%. Confronto positivo per Firenze anche per quanto riguarda il tasso di occupazione per i laureati di secondo livello, a un anno dal titolo, che è dell’81,1% (era il 78,3% l’anno scorso), a fronte del dato nazionale del 78,6%.

Le performance dei laureati di secondo livello usciti nel 2019 e intervistati dopo 5 anni dal titolo

Tra i laureati di secondo livello contattati cinque anni dopo il conseguimento del titolo, la percentuale di occupati sale al 92% (era al 90,3% lo scorso anno), anche in questo caso superiore al dato nazionale (89,7%).

Considerando quest’ultima tipologia di laureati, il 53,5% è impegnato nel settore privato, mentre il 43,7% lavora nel settore pubblico e il 2,8% nel no-profit. L’ambito dei servizi assorbe l’83,4% degli occupati, mentre l’industria ne accoglie il 15,6%. Il 69,7% dei laureati di secondo livello, dopo un anno dal titolo, valutano la laurea conseguita “molto efficace o efficace” per il lavoro svolto; il dato cresce a cinque anni dal titolo, raggiungendo l’80,6%: entrambe le percentuali sono superiori delle medie nazionali, che si attestano rispettivamente al 68,2% e al 74,8%.

L’indagine ha preso in esame anche le performance formative dei laureati: oltre la metà i laureati in corso (51,7%), mentre i laureati di cittadinanza estera sono il 4,7% e i tirocini si attestano attorno al 57,8%, in linea con le medie nazionali. Il 73,7% dei laureati ha svolto un’attività lavorativa durante gli studi universitari, a fronte di una media nazionale del 66,7%.

Il rapporto ha valutato anche il livello di gradimento per l’esperienza universitaria: sui 9.721 laureati coinvolti complessivamente nell’indagine - fra percorsi triennali, magistrali e a ciclo unico- l’87% ritiene soddisfacente il rapporto con i docenti, l’88,7% valuta con soddisfazione l’esperienza complessiva e il 71,3% si iscriverebbe allo stesso corso di laurea dell’Ateneo fiorentino.

“I dati positivi di AlmaLaurea sull’occupazione delle laureate e dei laureati Unifi, in progressiva crescita da alcuni anni – ha commentato la rettrice Alessandra Petrucci –, ci incoraggiano a proseguire nel lavoro di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, su cui stiamo investendo con soddisfazione per aumentare ulteriormente l’efficacia di una formazione di qualità”.

Fonte: Università degli Studi di Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate