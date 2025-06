Referendum: alta partecipazione nell'Empolese Valdelsa, Mazzantini (PD) ringrazia chi si è recato alle urne

Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa, commenta i risultati del referendum elettorale: "Vogliamo, soprattutto, ringraziare i tanti che nell’Empolese Valdelsa si sono recati ai seggi per dare il proprio contributo ad un momento di partecipazione democratica importante.

Una partecipazione nettamente superiore alla media nazionale, che gratifica il lavoro instancabile dei tanti volontari, anche del Partito democratico, che in questi mesi hanno portato avanti generosamente la campagna referendaria.

In un Paese dove l’astensione galoppante mette in crisi il sistema democratico e chiama in causa giustamente i partiti ed i suoi gruppi dirigenti rispetto a quel rapporto fiduciario che con una parte significativa della cittadinanza è manifestamente venuto meno, una consultazione referendaria che raggiunge il 30% di affluenza nonostante l’invito del centrodestra di Governo a disertare le urne, ci dice che per 14 milioni di italiani questi temi erano importanti e che la quasi totalità di loro ha manifestato la richiesta di cambiamento attraverso il voto.

Non c’è stata nessuna spallata al Governo Meloni, occorre essere franchi e il risultato referendario rispetto ai quesiti è quello di una sconfitta, ma guai ad aprire le solite discussioni ombelicali che ci rendono autoreferenziali agli occhi della gente e acuiscono quella frattura fiduciaria già profonda fra partiti e cittadini.

Parta, piuttosto, da qui un confronto propositivo nel PD e con il centrosinistra tutto, per condividere proposte in grado di rispondere a quell’istanza di rappresentanza e protezione che esce da queste urne e che da tempo proviene dal mondo del lavoro, inteso in senso lato, in un Paese, l’Italia, che in Europa negli ultimi 30 anni si è caratterizzato per la peggiore regressione del potere di acquisto degli stipendi.

Occorre, infine, prendere atto che lo strumento referendario mostra per l’ennesima volta, come avviene da molti anni, i limiti legati al necessario raggiungimento del quorum, che unisce gli indifferenti a coloro che, ogni volta, sono consapevolmente contrari nel merito. Ciò impone una riflessione trasversale in Parlamento, per apportare quanto prima quei correttivi idonei a valorizzare maggiormente lo strumento di democrazia diretta che resta prezioso purché realmente in grado di incidere sotto il profilo legislativo".

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

