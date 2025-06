In stato confusionale, gira per Santa Croce con 17 involucri di cocaina

A Santa Croce sull'Arno il 4 giugno un ventenne è stato arrestato per detenzione di droga e spaccio. Già noto alle forze dell'ordine e in attesa di permesso di soggiorno, è stato trovato dai carabinieri in stato confusionale dopo una segnalazione. I militari lo hanno trovato con 17 involucri termosaldati di cocaina nascosti nella tasca del giacchetto.

Il 20enne, oltre a mostrare uno stato confusionale, lamentava forti dolori al petto e presentava un'escoriazione a un ginocchio. È stato quindi trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Empoli, dove, dopo aver ricevuto le cure necessarie, è stato dimesso con una prognosi di tre giorni per intossicazione da cocaina. Per il ventenne è stato convalidato l’arresto: è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.

