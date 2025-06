Sant'Anna, aperte le iscrizioni al corso ECLIPSE sull'etica dei cambiamenti climatici: doveri, responsabilità e sfide

Per offrire una comprensione globale delle complesse questioni legate ai cambiamenti climatici, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa organizza il corso di Alta Formazione ‘ECLIPSE, l'etica dei cambiamenti climatici: doveri, responsabilità e sfide’. Un percorso interdisciplinare che fornisce strumenti concettuali per comprendere e interpretare le questioni relative al cambiamento climatico e il loro impatto a livello sociale, per le generazioni presenti e future.

Il corso, sotto la responsabilità scientifica di Alberto Pirni, professore associato di Filosofia morale presso l’Istituto Dirpolis della Scuola Sant’Anna, si svolge in presenza alla Scuola Sant’Anna dal 15 al 19 settembre 2025. La scadenza per presentare domanda è fissata a lunedì 30 giugno 2025. Tutte le info sul bando e le modalità di iscrizione sono disponibili a questo link: https://www.santannapisa.it/it/alta-formazione/eclipse-ethics-climate-change-duties-responsibilities-and-challenges

A chi è rivolto il corso e quali sono gli obiettivi formativi

Il corso di Alta Formazione è rivolto a laureati, post-laureati, professionisti, dipendenti e dirigenti aziendali, funzionari pubblici, educatori, personale tecnico e formatori interessati ad approfondire la loro comprensione dei cambiamenti climatici.

L'obiettivo principale di ECLIPSE è fornire ai partecipanti gli strumenti critici necessari per acquisire competenze etiche interdisciplinari da applicare nei settori della fisica, del diritto e della finanza, nonché in tutti gli ambiti dell'interazione sociale a livello interindividuale, aziendale, nazionale e internazionale.

Il corso è progettato per mostrare il cambiamento climatico come un fenomeno fisico con prove meteorologiche, che comporta implicazioni etiche dovute alle conseguenze delle azioni, sia a livello individuale che collettivo. Le scelte e le azioni sono anche legate al diritto e alla finanza come parti inevitabili dei processi decisionali politici da un punto di vista nazionale e globale. Il corso ha un forte orientamento interdisciplinare, con l'obiettivo più ampio di stimolare e sviluppare competenze trasversali.

La quota di iscrizione è fissata a 400 €.

Gli argomenti del corso

Il corso collega l'etica ad altre discipline per offrire una comprensione globale delle complesse questioni legate ai cambiamenti climatici, sottolineando come la giustizia debba essere concepita in termini di giustizia intergenerazionale. A tal fine, il programma è strutturato in quattro aree didattiche e scientifiche, integrate da due workshop tematici.

Le quattro aree sono le seguenti:

Etica, con una panoramica concettuale sulle teorie della reciprocità e della giustizia intergenerazionale, della sostenibilità e dei modelli di cambiamento comportamentale;

Fisica, con un quadro generale relativo al cambiamento climatico, inteso come fenomeno fisico che coinvolge la meteorologia e la composizione dell'atmosfera;

Diritto, con particolare riferimento alla ricostruzione del quadro giuridico europeo e internazionale, in costante riferimento ai principali documenti e decisioni delle COP dell'UNFCC (Dubai, Baku e la prossima Belém);

Finanza, con una discussione sulle possibilità e gli impegni di finanziamento per il clima a livello internazionale, nonché sul loro ruolo nelle politiche di “perdita e danni”.

I due workshop tematici e correlati sono i seguenti:

Acqua: Il primo workshop tematico verterà sulle sfide etiche e socio-economiche contemporanee legate all'uso individuale e alla gestione collettiva di questa risorsa fondamentale, anche con riferimento al suo ruolo strategico a livello nazionale e internazionale.

Energia: il secondo workshop tematico sarà dedicato all'energia e alle sue connessioni con il cambiamento climatico e lo sviluppo, con particolare riferimento al tema della giustizia energetica, che sarà affrontato da una duplice prospettiva: l'equilibrio tra fonti tradizionali e fonti innovative; la necessaria interazione tra il “Nord” e il “Sud” del pianeta.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna

Notizie correlate