Si accende l’estate in centro: conto alla rovescia per la Notte Bianca

Poggibonsi si prepara alla Notte Bianca più grande di tutta la Valdelsa che si svolgerà giovedì 12 giugno a partire dalle ore 19. Un evento promosso da ViaMaestra Centro Commerciale Naturale in collaborazione con Amministrazione Comunale, Confesercenti e Confcommercio, Fondazione Elsa e numerose associazioni culturali e sportive del territorio.

“La notte più lunga di Viamaestra – commenta Laura Martelli, presidente del CCN - Abbiamo costruito un ricco programma di spettacoli e attività rinnovando il format grazie all’introduzione di elementi artistici e novità scenografiche. Ringraziamo davvero tutti e tutte coloro che hanno collaborato e in particolare le associazioni di volontariato sanitario e di Protezione Civile coinvolte nel gestire la sicurezza dell’intera manifestazione. Sarà l’inizio di un’estate da vivere in centro, grazie ai nostri negozi, alle nostre attività di somministrazione e alle tante iniziative che animeranno la città”.

“Da parte nostra un forte ringraziamento a tutta l’associazione ViaMaestra e a tutte le realtà, le persone, le competenze che partecipano alla costruzione della Notte Bianca e delle tante iniziative che animano gli spazi della nostra città – dice la sindaca Susanna Cenni – Ci prepariamo ad una Notte Bianca bella, fatta di idee e di qualità e frutto di un impegno collettivo per rendere la nostra città attrattiva e sempre più vissuta”. “Un momento importante che è frutto di un lavoro di comunità – ribadisce l’assessora al commercio Lisa Valiani - che unisce commercianti, volontari, associazioni, macchina comunale, imprese. Una formula giusta che il CCN è riuscito a creare nel tempo e che rappresenta un valore centrale nella capacità di costruire proposte importanti”.

Il programma

La Notte Bianca si apre con l’anteprima che si svolge mercoledì 11 giugno alle 19,45 con l’inaugurazione dell’installazione “Il giardino segreto” di Davide dall'Osso nei giardini di Largo Gramsci. La luce, la leggiadria delle ballerine, l’attenzione all'ambiente con il riciclo di materie plastiche provenienti da scarti industriali realizzano uno spettacolo che al calare del sole regala grandi emozioni e suggestioni.

Giovedì 12 giugno, a partire dalle ore 19, la città si anima con musica itinerante grazie a "Archi Mossi", un gruppo tutto al femminile, e con spettacoli nelle piazze a cura di Toscanina, Music Tribe e HB Music Farm Scuola Pubblica di Musica, oltre a un coinvolgente DJ set con musica anni '80 e '90.

Le scuole di danza di Poggibonsi, Ballet Academy, Centro Studi Danza e Sinfonia della Danza, presenteranno performance di danza con ballerine di tutte le età, mentre per il ballo, iniziando con il gruppo di Balla in Rosa, la serata proseguirà con ballo latino-americano, tango esibizioni e coreografie di gruppo a cura di DJ Sanchez, Mg Dance e Oblivion Tango.

Nell’area pedonale di Piazza Berlinguer giochi per bambini di tutte le età grazie a Terzo Studio e il format Gioca la Piazza, mentre una pista per le minimoto, grazie a Moto Club Valdelsa sarà la novità di Piazza Matteotti, insieme alla consueta esposizione dei mezzi a due ruote, anche grazie a Vespa Club Valdelsa.

Le "Bianche Presenze" di Accademia Creativa accompagneranno i visitatori durante tutta la serata, con dolci ballerine sui trampoli e danzatrici aeree che regaleranno emozioni uniche in un percorso ispirato al sogno e alla leggerezza. La serata si concluderà in Piazza Berlinguer con uno spettacolo ispirato alla Tempesta di Shakespeare, arricchito da giochi pirotecnici, trampolieri e trapezisti, in un omaggio al teatro di strada, un’arte che negli anni '80 ha fatto sbocciare molte iniziative nella nostra città.

In ogni piazza sarà possibile trovare cibo e bevande fin dalle ore 19 oltre alle attività di ristorazione e somministrazione che durante la serata saranno aperte fino alle 2, con proposte variegate e attente anche a chi ha intolleranze alimentari.

