Teatro, torna “Delitti nell’Orto”: il 19 giugno radiodramma dal vivo all’Orto San Frediano

Delitti nell’Orto torna a Orto San Frediano con un nuovo appuntamento serale tra teatro, mistero e partecipazione. La rassegna, ideata e realizzata da La Compagnia delle Seggiole, propone un’esperienza originale di radiogiallo dal vivo, ambientata nello spazio verde dell’Oltrarno restituito alla città.

Il secondo incontro si terrà giovedì 19 giugno 2025 con inizio dello spettacolo alle ore 21.00.

In via straordinaria, l’Orto sarà accessibile al pubblico già a partire dalle ore 18.30, per chi desidera concedersi un momento di relax o un aperitivo immerso nel giardino prima della rappresentazione.

Come sempre, il biglietto include lo spettacolo e la degustazione dolce a tema. Le eventuali consumazioni durante l’aperitivo saranno disponibili separatamente presso il punto ristoro dell’Orto.

In scena:

“L’avventura della donna in nero”

Il celebre romanziere Philip Jurney è convinto di essere vittima di una maledizione: ogni volta che la misteriosa donna in nero appare, qualcuno della sua famiglia muore. Dopo il padre e il nonno, ora tocca a lui? Ma Ellery Queen non crede alle superstizioni, e il pubblico sarà chiamato ad ascoltare ogni dettaglio per scoprire la verità.

Il format del radiodramma dal vivo, da anni cifra distintiva della Compagnia delle Seggiole, propone letture sceniche, voci narranti ed effetti sonori eseguiti dal vivo da un rumorista professionista. Alla fine della rappresentazione, ogni spettatore sarà invitato a compilare un questionario investigativo per individuare il colpevole. Tra coloro che risolveranno correttamente il caso, verrà estratto un vincitore simbolico.

Ad accompagnare il dopocena, una degustazione dolce a tema a cura di Soul Kitchen, partner gastronomico della rassegna:

Brownie al peperoncino, cannella e noci, servito con un bicchiere di Lambrusco.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Orto San Frediano – Via Pisana 78, Firenze

Apertura al pubblico dalle ore 18.30 – Spettacolo ore 21.00

Biglietto: € 30 – include spettacolo e degustazione

Info e prenotazioni: https://bit.ly/3Z1K8kW

Tel. Orto San Frediano: 055 010 7428

La Compagnia delle Seggiole, fondata a Firenze nel 1999, è una delle realtà più attive e originali nel panorama teatrale toscano. Specializzata nel recupero del radiodramma, ha riportato al centro della scena la narrazione orale, il teatro d’ascolto e l’interazione diretta con il pubblico, con oltre 500 repliche in tutta Italia.

Orto San Frediano è un giardino urbano e spazio culturale situato nel cuore dell’Oltrarno fiorentino. Frutto di un progetto di rigenerazione, ospita eventi, laboratori, attività artistiche e momenti di socialità in un contesto verde, aperto e condiviso.

Soul Kitchen Firenze è un locale e laboratorio gastronomico creativo, che accompagna eventi culturali e progetti speciali con proposte sostenibili e raffinate, studiate per valorizzare ogni contesto.

