Tribuna 'Silvano Raspollini': scoperta la targa commemorativa in ricordo del dirigente della Sancascianese

Silvano Raspollini sentiva, viveva e si prendeva cura dello stadio come fosse casa sua. In memoria del sancascianese, scomparso nel 2024, che ha dedicato tutto se stesso alla passione per il calcio, il sindaco Roberto Ciappi e il presidente della U.S. Sancascianese Calcio Asd Aldemaro Becattini hanno scoperto una targa la scorsa domenica, installata all’interno dello stadio del capoluogo e realizzata dal Comune in collaborazione con la società sportiva. Un’insegna commemorativa che lega in maniera permanente il nome e l’operato del dirigente sportivo alla struttura ed in particolare alla tribuna dello stadio.

“È doveroso un ricordo per Silvano – ha dichiarato il sindaco Ciappi - che aveva il calcio nel proprio Dna, il dirigente sportivo ha contribuito a scrivere la storia del calcio sancascianese con un profondo e sincero spirito di servizio che in cinquant’anni di attività non ha mai conosciuto una battuta di arresto, era nota la sua capacità di costruire relazioni empatiche con le nuove generazioni. Silvano, cittadino attivo e partecipe alla vita pubblica e politica del nostro paese, ha rappresentato un punto di riferimento per lo sport e la comunità, ha stimolato e favorito un percorso di crescita che, anno dopo anno, con il pallone nel cuore, ha portato a livelli sempre più alti la realtà calcistica sancascianese”.

Anche l’intervento di Aldemaro Becattini è stato particolarmente toccante nel ricordo del concittadino. “Con la sua forza d’animo, l’energia contagiosa e diretta, Silvano sapeva parlare di calcio con tutti, riusciva a catturare l’attenzione e l’interesse di ragazzi e adulti, - ha aggiunto - ed era dotato di una particolare abilità nel dialogare con i giovani che in lui scorgevano una guida e un supporto concreto. Silvano ha rappresentato una colonna portante per la società che ha potuto contare e investire sulla sua presenza fisica ed emotiva, sulla collaborazione fattiva e dedita alla diffusione delle peculiarità più autentiche del calcio quali l’amicizia, il fair play, la socialità. Silvano era una garanzia, c’era, c’era sempre, a disposizione per ogni necessità, è stato un presidio di valori costante che ha accompagnato il percorso della nostra società in termini quantitativi e qualitativi. La targa è un segno tangibile dell’immenso senso di gratitudine che proviamo per l’uomo, lo sportivo, l’amico che non dimenticheremo mai”.

La cerimonia di intitolazione, partecipata da parenti e amici, è stata seguita da un’amichevole mista cui hanno preso parte giovani atleti e atlete e alcuni ex calciatori che continuano a sostenere e tifare per la società gialloverde. All’iniziativa hanno preso parte anche l’assessore alle Politiche educative e sociali Duccio Becattini e la presidente del Consiglio comunale Alessandra Gherardelli con delega allo Sport.

Oggi la società calcistica conta più di 400 atleti e atlete. All’attivo ha la prima squadra, juniores regionali, per il settore giovanile allena le formazioni Allievi A (2009), Allievi B (2010), Giovanissimi A (2011), Giovanissimi B (2012) e per la prima volta gli Under 18 (2008). La scuola calcio comprende gli Esordienti II anno (2013), gli Esordienti I anno (2014), i Pulcini II anno (2015), i Pulcini I anno (2016), i Primi calci (2017-2018) e i Piccoli Amici (2019-2020), la Squadra Sport Insieme e il Calcio a 5 femminile.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

