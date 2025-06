Tuffo nel medioevo con il Tria Turris a Chiusi

Chiusi farà un tuffo nel passato nel finesettimana dal 27 al 29 giugno con la 14esima edizione del Tria Turris, festival medioevale organizzato dall’Associazione Terzieri. La festa, che avrà un’anteprima il 26 giugno con il corteo storico in notturna e si svolge solitamente in concomitanza con la festa della Patrona Santa Mustiola, è stata presentata nel Media Center Sassoli di Palazzo del pegaso.

A fare gli onori di casa il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli: “Il Tria Turris è un’iniziativa frutto di un’intuizione magistrale dei Terzieri della città di Chiusi, di cui, dobbiamo essere orgogliosi. Questa manifestazione dà la possibilità ai turisti, ma anche ai nostri concittadini, di conoscere un’epoca che ha caratterizzato il territorio della Valdichiana Senese e di Chiusi, spesso conosciuto per la tradizione etrusca, ma che è stato capace di consolidare una propria importanza storica anche nel Medioevo. Trovare un modo originale e diverso per riscoprire una tradizione e il cuore della nostra Regione è ciò che fa il Tria Turris, ed è per questo motivo che come Ufficio di presidenza del Consiglio regionale abbiamo deciso di promuoverlo”.

“Come amministrazione comunale - spiega Valentina Frullini, vicesindaca di Chiusi e assessora con delega a Commercio, Turismo e Sviluppo Economico - siamo qui per rimarcare oltre all’importanza di questa manifestazione, il grande lavoro svolto durante tutta l’anno dall’Associazione Terzieri Città di Chiusi. Sapere di avere all’interno del nostro comune un'associazione che lavora per il bene del centro storico e della comunità tutta è un grande orgoglio. Il Tria Turris è una manifestazione che permette di fare conoscere la storia medievale del nostro comune, una storia di egual importanza a quella etrusca, che viene valorizzata grazie a un weekend di festa e che merita tutto il supporto possibile da parte nostra. Motivo per cui quest’anno abbiamo reso disponibili delle navette gratuite che partiranno da Piazza XXVI Giugno a Chiusi scalo e arriveranno a Chiusi città, presso le scuole medie”.

Davide Canini è il podestà dell'Associazione Terzieri Città di Chiusi: “Quest’anno abbiamo deciso di fare un tuffo nel passato riportando l’atmosfera medievale nel centro storico al massimo della sua potenzialità, ogni passo fatto all’interno dei vicoli sarà come fare un viaggio nel tempo unico nel suo genere. Tornare ad animare il Parco dei Forti, luogo di origine della festa significa per noi tornare a una tradizione che ancora viva è nel cuore di tutti noi, ma che siamo consapevoli ha bisogno di continua innovazione. Per questo motivo quest’anno abbiamo deciso di portare delle novità, tra queste la Birraria con la birra dedicata al Tria Turris, il corteo in notturna e il Parco dei Balocchi; sapere aprirsi alla novità e alle nuove generazioni è ciò che ci permetterà di dare un futuro prospero al Tria Turris”. Era presente alla conferenza stampa Arianna Fé, notaro dell’Associazione Terzieri Città di Chiusi insieme con due giovani in costume tradizionale.

Il programma

Per questa edizione tante saranno le novità, prima tra tutte l’anteprima in notturna di giovedì 26 giugno, quando alle ore 20.30 un corteo storico in notturna animerà le strade del centro storico, in onore della Patrona della Città di Chiusi, Santa Mustiola. Tra le altre novità il ritorno al Parco dei Forti, luogo di nascita del Tria Turris, con uno spazio dedicato al dopofestival aperto tutte le sere, grazie alla Birraria e alla Taberna Ippogin. La Birraria sarà il cuore pulsante anche di un’altra novità: la birra Tria Turris, una particolare birra, creata appositamente per la festa dal birrificio umbro Impera. Altra novità dedicata interamente al pubblico più giovane il “Parco dei Balocchi”, che prenderà vita nel pomeriggio di sabato 28 giugno sempre al Parco dei Forti.

Il programma si articola poi su tutto il weekend a partire da venerdì 27 giugno quando dalle ore 19:00 in Piazza Duomo sarà possibile passeggiare tra gli antichi mestieri grazie al mercato storico “Mastri nel tempo in Piazza”, in Piazza del Comune, invece, si terranno i consueti mercatini medievali. Per le vie del centro, sempre a partire dalle 19:00 sarà il turno degli artisti di strada e delle compagnie musicali itineranti che andranno avanti ad animare la festa fino a tarda notte; a esibirsi per la prima sera: De Alchimia, I Sonagli di Tagatam, Le Bestie di Bacco e Los Sonambulos.

Dalle ore 20:00 la consueta apertura delle taverne dei terzieri, pronti a offrire i piatti della tradizione chiusina, tra pici, pesce di lago e cacciagione tutti i palati potranno ritenersi soddisfatti.

Dalle ore 19:00, fino a tarda notte all’interno dei Parco dei Forti verrà allestita la Birraria Medievale, dove sarà possibile assaggiare la birra Tria Turris, e passare la serata interamente immersi in un’atmosfera medievale grazie alla Taberna Ippogin.

Si prosegue con la giornata di sabato 28 giugno con il Parco dei Balocchi, allestito presso il Parco dei Forti, uno spazio dedicato ai più piccoli che offrirà laboratori di tamburi e musiche medievali, letture animate e giochi della tradizione. Dalle 19:00, per i più grandi, l’apertura della Birraria e della Taberna Ippogin. In Piazza Duomo e in Piazza del Comune, dalle ore 19:00, il mercato storico “Mastri nel tempo” e i mercatini medievali. Dalle 19:30 è di nuovo il turno degli artisti e musici di strada, a esibirsi: De Alchimia, I Sonagli di Tagatam, Le Bestie di Bacco, Los Sonambulos e gli Spadaccini di Assisi. Alle ore 20:00 aprono le taverne dei terzieri.

A concludere il programma la giornata di domenica 29 giugno, scandita dal tradizionale Palio delle Torri, la disfida tra i terzieri della città. Alle ore 18:30 i corridori dei terzieri saranno pronti a sfoggiare le loro qualità atletiche per portare a casa il panno, simbolo della vittoria. A precedere il Palio il corteo del Rettorato e lo spettacolo degli sbandieratori e tamburini dei Terzieri di Chiusi.

Alle ore 19:00 l’apertura della Birraria e della Taberna Ippogin. In Piazza Duomo e in Piazza del Comune, dalle ore 19:00, il mercato storico “Mastri nel tempo” e i mercatini medievali. Dalle ore 20:00 l’apertura delle taverne dei terzieri. Durante la sera torneranno a esibirsi: De Alchimia, I Sonagli di Tagatam, Le Bestie di Bacco e Los Sonambulos.

Il Tria Turris è un evento organizzato dall’Associazione Terzieri Città di Chiusi con il patrocinio del Comune di Chiusi e si inserisce all’interno del calendario degli eventi di Valdichiana2025, Capitale Toscana della Cultura.

Fonte: Toscana Notizie