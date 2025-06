Da Venezia con tanta voglia di essere protagonista: Caterina Logoh è biancorossa

La prima faccia nuova dell’Use Rosa Scotti è un’esterna classe 2003 alta 180 centimetri. Dalla Reyer Venezia arriva infatti in biancorosso Caterina Logoh, marchigiana che, nonostante la giovane età, si è già tolta diverse soddisfazioni. Nel suo palmares figurano infatti l’accoppiata scudetto 2023/2024-Supercoppa fatta con le venete e la medaglia di bronzo agli Europei Under 20 del 2022 (per lei presenze azzurre anche in Under 15 e 16).

La carriera di Caterina inizia all'età di 11 anni col minibasket nella squadra della sua città, la Vis Basket Castelfidardo. In seguito si trasferisce al Porto San Giorgio e finisce nel mirino del progetto federale High School Basket Lab a Roma. La scelta si rivela felice visto che riceve il premio come miglior giocatrice al torneo “European Youth League” in Polonia, riservato alle migliori squadre europee Under 14. Dal 2020 al 2022 gioca per due stagioni nella PB63 Lady in A1 e A2, mentre nella stagione 2022/23 veste la canotta dell'Alperia Basket Club Bolzano. Nel 2023 passa alla Reyer Venezia, società nella quale si toglie parecchie soddisfazioni e cresce lavorando in un contesto di altissimo livello ma dove fatica a trovare spazio. L’opportunità di esplodere definitivamente gliela dà ora coach Alessio Cioni che è pronto a puntare su di lei portandola nella sua nuova squadra.

Benvenuta a Empoli, Caterina.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa