Cosplay, fantasy e spettacoli: Vinci si prepara alla 19esima edizione della Festa dell'Unicorno

Il borgo di Vinci si prepara a spalancare le sue porte su un universo di fantasia e meraviglia: dall'11 al 13 luglio torna la Festa dell'Unicorno, il festival fantasy nel borgo del Genio giunto alla sua 19esima edizione. Una tre giorni nel secondo weekend di luglio anticipata di due settimane rispetto alla tradizione per armonizzarsi, spiegano gli organizzatori, con i lavori di riqualificazione del borgo legati al PNRR, offrendo ai visitatori un'esperienza ancora più confortevole grazie a temperature medie più fresche di 3-4 °C rispetto a fine luglio.

Un Borgo, Otto Mondi Incantati: Vinci si trasformerà in un portale verso mondi inesplorati, grazie a otto aree tematiche meticolosamente curate, ognuna un'esperienza a sé stante. I visitatori potranno avventurarsi nell'Abisso d'Acciaio, un regno dedicato alla fantascienza, tra spade laser e visioni postapocalittiche; passeggiare nella Cittadella dei Cavalieri, tra duelli e rievocazioni medievali; salpare verso la Baia dei Pirati, dove l'avventura e i tesori nascosti attendono dietro ogni angolo. E ancora, perdersi in Fumetti e Follie, il paradiso per gli amanti di Manga, Anime e cultura pop; esplorare la Valle del Vapore, dove macchinari steampunk dominano il paesaggio. Per finire, la Corte dei Sogni sarà un'oasi di pura fantasia e fiaba, mentre la Rocca Incantata ospiterà epiche sessioni di Giochi di Ruolo dal Vivo, e dentro La Città degli Incubi i visitatori troveranno un'area dedicata all'horror e alle atmosfere più oscure del fantastico.

Tra le attrazioni le aree dedicate ai giochi da tavolo come Unicorni & Dadi per i GDR tabletop e Il Salone dei Meeple per i giochi tradizionali; l'esperienza di realtà virtuale a tema horror all'interno de La Città degli Incubi; e gli oltre 200 stand del mercato fantasy.

In programma anche spettacoli inediti: il cartellone comprende oltre 350 spettacoli, tra questi il concerto dell'intramontabile Cristina D'Avena, le sonorità Epic Fantasy degli Alterium, e ancora il pubblico potrà rivivere le emozioni dei cartoni animati con Clara Serina e le Alabarde Spaziali, scoprire le sigle dei videogame più famosi interpretate dal sassofono di Gax Win, e divertirsi con la j-pop singer Kanako Hime. L'edizione 2025 vedrà anche un'ampia varietà di show collaterali e performance esclusive, tra cui l'attesissimo live di true crime di Bouquet of Madness, una serata di Cover Rock con il DJ Toki e la potente voce di Cristina Scabbia (frontwoman dei Lacuna Coil), e l'opportunità di partecipare a panel e workshop interattivi con rinomati illustratori italiani, per un'immersione completa nel mondo dell'arte fantasy.

La Festa dell'Unicorno, continuano gli organizzatori, è da sempre un tributo alla sua vibrante community e come ogni anno la celebrazione inizierà con la maestosa parata dell'Armata dell'Unicorno. Oltre 300 cosplayer, guidati dall'iconico Lio e dalle due testimonial 2025 (la francese entropia_cos e l’italiana missflamingo.cosplay vincitrici del concorso F.U.O.Co.) che sfileranno in un tripudio di colori e creatività. Le testimonial faranno anche parte della giuria nelle prestigiose gare cosplay di sabato e domenica.

Non manca l'offerta gastronomica, con oltre 20 punti ristoro tematici tra varietà di food truck e stand gastronomici, inclusi quelli con opzioni vegane, punti spillatura birra e bevande che richiamano tradizioni e atmosfere incantate, come idromele e ippocrasso.

Biglietti e Ospitalità: I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito ufficiale www.festaunicorno.com. Acquistando online, i visitatori potranno usufruire di sconti speciali che annullano le commissioni e i diritti di prevendita e potranno saltare la fila all’ingresso. Per garantire un'ospitalità completa e facilitare la partecipazione, sarà disponibile un'area camper gratuita, offrendo una soluzione per i visitatori che desiderano vivere appieno l'atmosfera del festival, e come ogni anno parcheggi e navette gratuite, anche dalla stazione di Empoli.

"La Festa dell'Unicorno 2025 promette di essere un'edizione memorabile, - concludono gli organizzatori - un'occasione unica per immergersi nella fantasia, celebrare la creatività e condividere la passione per il mondo fantasy. Non mancate!".

