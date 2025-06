Ztl a Firenze: sono 80.000 transiti al giorno e oltre 29 milioni l'anno, il punto sulla logistica

Ogni giorno ai varchi della Ztl di Firenze transitano in media quasi 80.000 mezzi, per la precisione 79.490, oltre 29 milioni in un anno (29.013.871). Questi dati, fonte Sas di Firenze e relativi al 2024, danno il polso della criticità del sistema della logistica a Firenze e costituiscono l’ossatura della scheda presentata in apertura del processo di ascolto delle categorie economiche e degli imprenditori avviato dalla Camera di Commercio di Firenze con una prima assemblea che si è svolta oggi in auditorium.

Dopo i saluti del presidente della Camera di Commercio, Massimo Manetti, Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti, e Massimo Marciani, a capo di un’equipe di specialisti della logistica, hanno spiegato metodo, tempi e contenuti del processo di ascolto che dovrà portare entro dicembre a consegnare un elaborato di proposte al Comune di Firenze.

Altri dati raccontano che nel 2024 sono stati 1.137.911 i permessi temporanei da 3 ore (3.117 al giorno) di accesso alla Ztl, 145.822 i permessi giornalieri (400 al giorno), 25.594 le autorizzazioni Ztl a cui si aggiungono i disabili fuori Comune, mentre i transiti “abusivi” sono quasi 700 al giorno (da multe Ztl anno 2023) a cui aggiungere chi fa “sgamotto” (retromarcia o controsenso per evitare la porta telematica). Non c’è un dato delle targhe “scaricate” dai garage privati, che contano almeno 1500 posti.

Molti gli interventi che hanno sollevato problemi ma anche offerto idee e soluzioni. Il processo di ascolto proseguirà a giugno e luglio con altri living lab per filiera in modalità online e con la stesura di un primo documento con rilievo delle criticità, esperienze di successo e proposta di misure da validare all’interno dei successivi incontri. Poi i lavoro riprenderanno a settembre.

Fonte: Ufficio Stampa