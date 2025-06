56a Coppa Barontini, al via la storica gara remiera labronica

L’edizione numero 56 della Coppa Barontini metterà in palio non uno ma due cenci. Uno è quello che si aggiudicherà uno degli equipaggi della gara maschile, l’altro per quella tra equipaggi femminili, la prima della storia. È questa la novità introdotta dagli organizzatori per la storica gara che si disputerà sabato prossimo 14 giugno tra la splendida cornice dei fossi medicei, dopo la prova già effettuata un anno fa con la regata femminile, ma fuori gara. Oggi la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. Insieme al presidente Eugenio Giani, la presidente del Comitato organizzatore Monica Bellandi, il segretario questore dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale Francesco Gazzetti e la vicepresidente di Guide Labroniche, Francesca Sorrentino. In collegamento da Livorno anche il sindaco Luca Salvetti.

La Coppa Barontini è una gara remiera che si disputa a Livorno con gozzi a 10 remi, in un percorso a cronometro lungo i fossi medicei della città.

“Una manifestazione – ha detto il presidente Giani – che attira in media circa 20 mila persone, assiepate lungo i fossi. Consiglio a tutti di andare a vederla almeno per una volta, è il modo migliore per conoscere da vicino la bellezza e lo spirito di Livorno, la Venezia dell'Italia centrale. Un punto di osservazione, dai i fossi, che permette di rendersi conto di come la fortezza nuova del Buontalenti sia inserita in un contesto di acqua e di strade capaci di restituire il profilo identitario della città. È la la classica manifestazione in cui si risveglia negli equipaggi lo spirito di quartiere. La manifestazione è intitolata intitolata Ilio Barontini, grande eroe della libertà e della resistenza, simbolo dello spirito livornese”.

Ad illustrare la novità dell’edizione 2025 è la stessa presidente Monica Bellandi, spiegando che “tradizionalmente si è disputata con equipaggi solo maschili. Quest'anno gareggeranno tra loro anche tre femminili. È la prima volta e dobbiamo organizzare soprattutto le imbarcazioni, che competeranno con stesse regole e stesso percorso. Un anno fa abbiamo fatto una prova con i tree gozi al femminile, ma fuori gara. Il cencio che andrà alle vincitrici è del pittore Riccardo Ruberti che ha ben interpretato sia lo spirito femminile che quello della città di Livorno con la bandiera della pace. Questa prima Barontini al femminile è dedicata a tre donne protagoniste della resistenza livornese: Primetta Cipolli, Anna Maria Enriques Agnoletti ed Erminia Cremoni. Quello per la gara maschile è realizzato da Massimo Lomi, pittore del gruppo Labronico”.

Fonte: Regione Toscana