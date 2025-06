A Castelfiorentino è tempo di Palio: il programma

Sale la febbre del Palio a Castelfiorentino. Dopo la cena in centro e la presentazione del “Cencio”, a partire da venerdì si apriranno ufficialmente le danze del “Ca’ Stelare”, che fino a domenica vedrà adulti e bambini cimentarsi in una serie di sfide all’insegna della creatività, della fantasia, dell’abilità e anche della …forza muscolare Tre giorni di festa con spettacoli e gare che coinvolgeranno la popolazione in un’atmosfera unica, nel cuore del paese. Una manifestazione che ormai ha dimostrato di essere uno degli appuntamenti estivi più amati dai cittadini, in grado di unire tradizione, gioco di squadra, spirito e legame identitario con la propria contrada.

Il ritrovo di tutte le contrade sarà come di consueto in Piazza Kennedy (ore 20.45), per la sfilata che si svolgerà nelle vie del centro con arrivo allo Stadio Comunale, dove si terranno i primi tre giochi del Palio dei Bambini: “Strizza Spugna”, dove i partecipanti dovranno cimentarsi tra una bacinella di acqua piena e una vuota e, con un piccolo straccio, adoperarsi per “assorbire” dalla prima e strizzare sulla seconda quanta più acqua possibile; “Mira e Tira” (un bambino con un cesto sulla testa, l’altro tira le palline da una distanza di tre metri, vince chi ne tira di più dentro al cesto), e la tradizionale “staffetta”.

Sabato 14 Giugno (ore 21.00) nuovo appuntamento in Piazza Kennedy per una serata dal sapore teatrale, durante la quale le varie contrade si cimenteranno in curiose, bizzarre e originali rappresentazioni incentrate sul tema scelto per questa edizione: “I grandi classici Disney”. E c’è da scommettere che le sorprese non mancheranno.

Domenica 15 giugno l’attesissima giornata conclusiva, dedicata alle grandi sfide. Fin dal mattino (Stadio Comunale “Riccardo Neri”, dalle ore 8.00) tecnica, abilità e forza faranno la parte del leone con la “Staffetta” e il “Tiro alla fune”, accompagnati dal tifo dei sostenitori intenti a incitare i loro beniamini dalle tribune dello Stadio. Nel pomeriggio alle 15.45, il Palio si sposterà nel capoluogo e le gare degli adulti riprenderanno in Piazza Kennedy con “Palla avvelenata” cui farà seguito “Ruzzola Balla” (itinerario: Piazza Kennedy, Stazione, Piazza Gramsci). Alle 18.15 (Stadio comunale) la versione “Baby” del Ruzzola Balla riservata al Palio dei Bambini e alle 20.00 (Piazza Kennedy) la proclamazione della contrada vincitrice (quella che avrà ottenuto il risultato più alto attraverso la somma dei vari punteggi ottenuti in ogni singola gara) e la consegna dei premi, cui seguiranno i festeggiamenti.

“Da venerdì il Palio entra nel vivo – osserva la Sindaca, Francesca Giannì – ed è una gioia per tutti coloro che lo vivono in maniera attiva e partecipata all’interno delle singole contrade ma anche per le centinaia di cittadini che comunque lo sostengono in modo appassionato. Tre giorni all’insegna dello spirito di squadra, in cui si mettono in gioco le attitudini più disparate, forza muscolare e abilità di gioco, creatività e fantasia teatrale. Un Palio che ogni anno propone un tema originale mantenendo tuttavia anche quel “Palio palio dei bambini” che vale come invito alle nuove generazioni a trascorrere il proprio tempo libero all’aria aperta, a non chiudersi in casa nelle comodità offerte dalla tecnologia, sperimentando attività e amicizie nuove. Solo questo già basta per dire che anche il Cà Stellare di quest’anno sarà un successo. Un ringraziamento sentito a quanti – a vario titolo – hanno collaborato all’organizzazione del Palio, perché so che vi hanno dedicato molto tempo”.

