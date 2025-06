'Apericena con autori': due grandi artisti ospiti al Piccolo Museo del Giocattolo di Cerreto Guidi

Nuovo appuntamento al Piccolo Museo del Giocattolo di Cerreto Guidi con un’apericena in compagnia di due grandi protagonisti del fumetto contemporaneo.

Sabato 14 giugno alle ore 20, presso l’Home Restaurant di via Piave 66, si terrà un incontro speciale con Francesca Perillo, sceneggiatrice e colorista, e Stefano Cardoselli, disegnatore e sceneggiatore di fama internazionale.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 347 4979742.

Costo della serata: 20€ a persona.

Gli ospiti

Francesca Perillo:

Insegnante di storia dell’arte, Francesca Perillo è sceneggiatrice e colorista. Ha realizzato una locandina per il film horror “A killer and the Dead” per la Tin Sky Films e collabora con lo studio indipendente americano Gloomy Cat Productions in qualità di colorista. Per gli Stati Uniti, dal 2023 lavora in qualità di sceneggiatrice per la MadCave Studios (“Love me. A romance Story”, “Long Cold Winter”, “Over the rainbow Six”) e nel 2024 realizza un one shot (“Don’t run with scissor”) per la KeenSpot. Per il mercato italiano firma un one shot (“Blood and Mud”) edito da GreenMoon Comics. Collabora con la casa editrice spagnola Diablo Edicion e con l’ungherese Frike Comics.

Stefano Cardoselli: Vincitore del Bram Stoker Award (c)

Disegnatore e sceneggiatore Negli anni collabora con 2000 AD,Oni Press, Heavy Metal Magazine ed altre case editrici all’estero come Mad Cave Studios, Simon and Shuster, Scout Comics, Caliber Comics , Antartic Press.In Italia lavora Dylan Dog color fest-Sergio Bonelli Editore con Mirage Comics, Green Moon Comics, Lavieri , Cut-Up Publishing.

Nel 2015 ottiene la nomination come miglior disegnatore italiano al Treviso Comic Book Festival.

E’ il primo italiano a far parte dell’antologia fantasy “Tales of Teelguuth” edita da 2000AD con l’introduzione di Alan Moore.

Cover artist per la biografia a fumetti di Ozzy Osbourne edito da Storm Front.

Come disegnatore/characters desing per il game “Fortnite” per Epic Games

E’ su Rolling Stone, Time Magazine, Skyarte, lavora anche per il cinema come storyboard artist.

Nel 2023 ottiene la nomination come miglior copertina al Treviso Comic Book Festival..

Collabora con la Band LInkin Park

