Aquatempra, riaperte le vasche esterne di Empoli e Certaldo: al via alle iscrizioni per i corsi e i centri estivi alla piscina di Empoli

Con l’arrivo della bella stagione, Aquatempra inaugura ufficialmente l’estate, dando il via ai centri estivi alla piscina di Empoli e riaprendo le vasche esterne degli impianti natatori di Empoli e Certaldo. Un appuntamento atteso da molti, che segna l'inizio di un’estate all’insegna dello sport, del benessere e del divertimento all’aria aperta.

A partire dalla settimana scorsa in entrambi gli impianti sono riaperte le iscrizioni ai corsi estivi, con un programma di attività ricco e diversificato, pensato per adattarsi alle esigenze di tutte le fasce d’età. Il calendario comprende corsi di nuoto per bambini, ragazzi e adulti, attività wellness - come aquapilates e aquapostural - e corsi fitness ad alta intensità - tra cui aquafitness, aquabike e l’innovativo aquatreadmill - che consente di camminare o correre in acqua ma riducendo l’impatto sulle articolazioni delle caviglie.

Anche quest’anno poi, Aquatempra organizza i Centri Estivi alla piscina di Empoli, dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni. Da oggi, mercoledì 11 giugno, al 31 agosto, dal lunedì al venerdì, i più piccoli potranno vivere giornate all’insegna dello sport e del divertimento, con corsi di nuoto, laboratori creativi e momenti dedicati alla lettura e ai compiti estivi, in un ambiente sicuro e stimolante. Il centro estivo è attivo tutti i giorni feriali dalle 8:00 alle 18:00, con mensa inclusa o possibilità di uscita anticipata. Le iscrizioni sono già aperte!

E non è finita qui! C’è ancora una novità per l’estate 2025! Alla piscina di Empoli saranno attivati anche corsi di avviamento al nuoto artistico e alla pallanuoto, rivolti a bambini e ragazzi che vogliono avvicinarsi a queste discipline in modo tecnico e stimolante. Un’opportunità unica per scoprire nuovi sport di squadra in acqua! Prenota la tua prova allo 0571 590464.

Inoltre, anche tutti gli allenamenti del Gruppo Sportivo Aquatempra per il periodo estivo si svolgeranno presso l’impianto di Empoli, che diventerà il centro delle attività agonistiche per tutta la stagione.

Tutti gli orari e le modalità di iscrizione per entrambi gli impianti sono consultabili sul sito www.aquatempra.it. In alternativa potete rivolgervi direttamente ai desk delle piscine oppure contattare:

Empoli: 0571 590464 – WhatsApp 333 936726

Certaldo: 0571 652337

Fonte: Aquatempra - Ufficio Stampa

