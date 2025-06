Benessere Aziendale: a Sovigliana il Confronto tra Imprese nella Sede di Enegan

Una azienda in cui si lavora bene, è una azienda che favorisce il benessere aziendale dei lavoratori, non solo con politiche di welfare, ma coltivando la cultura del rispetto, inclusività, flessibilità e buon clima aziendale. E una azienda che assicura un buon benessere aziendale ai propri dipendenti è una impresa che, più di altre, sa attrarre e mantenere talenti.

E’ partito da queste premesse l’incontro dedicato al benessere in azienda, organizzato dal presidio territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Toscana Centro e Costa con la collaborazione di AIDP, che si è tenuto ieri nella sede di Enegan.

La capacità delle aziende di riuscire a “trattenere” e valorizzare le migliori risorse è un punto di partenza fondamentale per l’evoluzione e la crescita dell’impresa stessa.

“Se vuoi essere attrattiva per i giovani devi cominciare a lavorare anche sul benessere aziendale. E questo vale per le piccole come per le grandi. Scegliere di rimane in una impresa, o di andarci a lavorare, ormai non è più solo una questione di compenso” spiega Barbara Antonini, coordinatrice del presidio territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Toscana Centro e Costa.

“Il benessere aziendale è una crescita in cultura aziendale che una impresa moderna deve compiere, per questo abbiamo deciso di affrontare il tema anche attraverso la testimonianza di imprese del nostro territorio”.

E ad arricchire la discussione con la loro testimonianze sono stati Daniele Nannetti Ceo di Villa Petriolo; Maria Micheletti, Human Resources di Enegan; Francesca Marzi, imprenditrice e Human Resources di Magis; Monica Croci, Human Resources di Timenet. Insieme a Silvia Bucciarelli, presidente AIDP Toscana e Walter Bucelli, direttore Generale Enegan che hanno introdotto l’incontro; da cui è emerso quanto oggi, il benessere aziendale e la sicurezza psicologica siano una risorsa organizzativa cruciale per la soddisfazione e rendano anche l’azienda più attrattiva.

Quello di ieri è stato il terzo incontro (dopo quello sulla diversity and inclusion e sulla sicurezza sul lavoro) dedicato alla cultura di impresa organizzato dal presidio territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Toscana Centro e Costa.

“Per noi è stato un vero onore aprire le porte della sede a Confindustria – spiega Andrea Guarducci, presidente di Enegan -. Si tratta di un’associazione con la quale collaboriamo e con la quale abbiamo un ottimo rapporto, visto anche il target principale dei nostri clienti che è composto da piccole e media imprese. Il tema del benessere aziendale affrontato durante la tavola rotonda è un argomento a cui teniamo particolarmente, per questo motivo ci ha fatto davvero piacere che Confindustria Toscana Centro e Costa abbia scelto la nostra sede per un incontro su queste tematiche”.

Fonte: Confindustria Toscana centro e costa - Ufficio Stampa

Notizie correlate