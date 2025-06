Cesare Cecchi presidente Consorzio Vino Toscana, le congratulazioni di Giani e Saccardi 

"Desideriamo esprimere le più sincere congratulazioni a Cesare Cecchi per la sua riconferma alla presidenza del Consorzio Vino Toscana. È una notizia che accogliamo con grande favore in Regione, poiché testimonia la continuità di un percorso di eccellenza e la fiducia riposta in una guida capace e lungimirante” – lo hanno detto il presidente Eugenio Giani e la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi alla notizia della rielezione di Cesare Cecchi per il per il terzo triennio consecutivo alla presidenza del Consorzio Vino Toscana.

“Il lavoro svolto dal presidente Cecchi e da tutto il Consorzio negli ultimi anni è stato eccezionale – dice la vicepresidente Saccardi - come dimostra la straordinaria crescita del numero di soci e il riconoscimento ottenuto dal MIPAAF. Questi successi non solo consolidano il posizionamento del Vino "Toscana" IGT sul mercato, ma rafforzano anche il ruolo della nostra regione come cuore pulsante della vitivinicoltura di qualità. Sono particolarmente orgogliosa di vedere come il settore del vino, e in particolare il Consorzio, sia un esempio virtuoso di come fare sistema e valorizzare il territorio. L'impegno per la tutela del nome geografico "Toscana" e la lotta alle contraffazioni sono azioni fondamentali che la Regione sostiene con convinzione”.

“Auguriamo a Cesare Cecchi e al rinnovato Consiglio – conclude il presidente Giani - un buon lavoro per questo nuovo triennio, con l'auspicio che possano proseguire con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione nel promuovere l'innovazione, la sostenibilità e l'ulteriore valorizzazione del nostro patrimonio vitivinicolo. La Regione Toscana è e sarà sempre al loro fianco per raggiungere nuovi e prestigiosi traguardi”.

Fonte: Regione Toscana

