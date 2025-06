CNA Storie racconta Floriano Auto S.r.l di Floriano Venturini

Ritorna la rubrica CNA Storie di Radio Lady 97.7, l'appuntamento settimanale del mercoledì in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa. Una trasmissione ideata per raccontare e scoprire le storie di imprenditori e aziende del territorio. Nella puntata di mercoledì 11 giugno, è stato ospite Floriano Venturini, titolare di Floriano Auto S.R.L insieme alla figlia Barbara e Valentina Cantini di Cna Empolese Valdelsa.

L'intervista completa su Radio Lady 97.7

La storia di Floriano Auto nasce da una passione vera, coltivata con determinazione e coraggio, fino a diventare una realtà solida e riconosciuta sul territorio. Era il 1967 quando Floriano Venturini, appena ventenne e di ritorno dal servizio militare - interrotto in anticipo per aiutare la Toscana colpita dall’alluvione del ’66 - iniziava la sua attività di carrozziere in una piccola stanza in via Meucci a Empoli.

“Era una stanza dove ci entrava solo un’auto. Avevo pochi mezzi ma tanta voglia di fare. I primi anni li ho trascorsi da solo, poi ho preso un apprendista. Il vero salto l’ho fatto quando sono passato da 50 a 600 mq: una scelta azzardata, ma spinta dalla volontà di crescere. Lavoravo anche 48 ore filate, con un panino in mano e un sogno in testa”.

Floriano puntava fin da subito a un servizio carrozzeria di qualità, con attrezzature moderne e personale qualificato. E i risultati non tardarono ad arrivare: in pochi anni, da 2 a 12 dipendenti, e quegli iniziali 600 mq non bastavano più. Così, negli anni ‘80, con il supporto di CNA e del Comune di Empoli, nacque la zona artigianale di Carraia, dove Venturini si trasferì con la sua azienda in un capannone di 1500 mq, all’attuale sede di via Pacinotti 22.

“Quello è stato il terzo trasloco, ma anche l’inizio di una nuova fase. Con entusiasmo e determinazione abbiamo ampliato l’attività aprendo anche una concessionaria, attivando servizi di officina meccanica e gommista, con l’obiettivo di offrire un servizio completo al cliente. Volevamo che Floriano Auto diventasse un punto di riferimento per ogni esigenza legata all’auto”.

Una crescita che ha coinvolto anche la famiglia. Barbara e Debora, le figlie di Floriano, sono entrate in azienda al termine degli studi, imparando il mestiere sul campo. “Abbiamo cominciato in punta di piedi, ascoltando papà e i collaboratori - racconta Barbara -. Oggi io seguo l’officina e la gestione operativa, Debora invece è responsabile dell’amministrazione. Con il tempo abbiamo portato innovazione e nuove idee, restando fedeli alla visione di nostro padre”

Un sogno che per Floriano si è realizzato proprio con l’ingresso delle figlie, che oggi rappresentano la continuità e il futuro dell’azienda. CNA, come ricordato da Valentina Cantini, è stata fin dall’inizio al fianco dell’impresa, accompagnandola nelle sfide organizzative e tecnologiche, ma anche nella rappresentanza e nella difesa degli interessi di categoria. “Floriano Auto è una delle aziende storiche della CNA Empolese Valdelsa - racconta Valentina -. Floriano è stato presidente nel 1978, e negli anni ha avuto un ruolo centrale nei gruppi di settore dei carrozzieri, portando avanti battaglie importanti a livello locale e nazionale. È stato, ed è tuttora, un volto importante per la nostra associazione”.

Floriano aggiunge: “Con CNA siamo riusciti a difendere il nostro lavoro anche contro alcune iniziative delle compagnie assicurative. Il supporto dell’associazione è stato fondamentale”.

Infine, un messaggio rivolto ai giovani: il mestiere del carrozziere può e deve tornare ad attrarre le nuove generazioni. “Purtroppo - conclude Floriano - i giovani sono sempre meno attratti da questo settore. Ma una volta imparato, è un lavoro che offre stabilità e soddisfazione. Speriamo che i ragazzi trovino il coraggio di investire nelle piccole imprese come la nostra, dove si lavora in sicurezza, con serietà e passione”.

FLORIANO AUTO

Via Pacinotti, 22 - 50053 Empoli (FI)

0571 920393 - 335 8021634

PER SOCCORSO STRADALE 24H

366 1855590

florianoautoempoli.com