Cordoglio nell'Università di Firenze per la scomparsa di Donatella Coppini

Il Dipartimento di Lettere e Filosofia partecipa al cordoglio per la scomparsa di Donatella Coppini, già Professoressa Ordinaria di Filologia della letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Firenze.

Donna gentile, premurosa, elegante, generosa e buona, dotata di quella intelligenza che è talmente profonda da non avere bisogno di esibirsi. Sempre disponibile con tutti, ed in particolare con gli studenti che seguiva con passione, quella stessa passione che rivolgeva ai suoi amati studi, piena di curiosità anche per ricerche lontane dalle sue. Con lei la conversazione era piacevole, interessante, sempre disposta a trovare il meglio nel suo interlocutore.

Si era laureata nel 1973 con Antonio La Penna, e negli anni universitari aveva avuto il privilegio, come lei stessa affermava, di aver potuto seguire le lezioni di Alessandro Perosa, di Lucia Cesarini Martinelli, di Emanuele Casamassima, di Domenico De Robertis, Roberto Cardini, Michele Feo. A Pisa aveva conseguito il perfezionamento con La Penna.

Ha iniziato la sua carriera accademica presso la Facoltà di Magistero dell'Università di Firenze e l'ha continuata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, insegnando Filologia medievale e umanistica dal 1981 fino al 2020, anno del suo pensionamento.

È stata coordinatrice del Dottorato in Filologia, Letteratura italiana e Linguistica, vicepresidente del Corso di laurea in Lettere e ha con grande convinzione fondato il curriculum "Rinascimento europeo" della magistrale in Filologia moderna.

I funerali si svolgeranno venerdì 13 giugno alle ore 10.00 presso la Collegiata di San Gimignano.

