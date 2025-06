Corse ciclistiche e eventi solidali, come cambia la viabilità

Alcune ordinanze in virtù degli eventi sportivi e solidali in programma nei prossimi giorni a Empoli.

Con l'ordinanza n. 245 del 10 giugno in merito alla corsa ciclistica categoria under 23 denominata “47° G.P. Città di Empoli” organizzata dalla società sportiva “GS Maltinti Lampadari” e prevista per sabato 14 giugno 2025 che interesserà strade ricadenti nel Comune di Empoli, sono stati decisi i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

Via Torricelli

Tratto compreso tra Via Volta e Via Carraia – dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara e residenti

Via San Mamante

Area adibita a parcheggio per il Centro *Empoli – lato Fi-Pi-Li

Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli

partecipanti alla corsa ciclistica, dalle ore 08:00 alle ore 13:00

Via Salaiola Monterappoli

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica,

dalle ore 08:00 alle ore 15:30

Via XI Febbraio

Lato sinistro del tratto compreso tra Via Tripoli e Via De Amicis

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, dalle ore 08:00 alle ore 16:30

Via Giuntini

Ambo i lati del tratto compreso tra Via Cherubini e Via Pratella

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, dalle ore 08:00 alle ore 16:30

Via Cherubini

Lato sinistro del tratti compreso tra Torrente Orme e via de Giuntini

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, dalle ore 08:00 alle ore 16:30

Via di Carraia

Ambo i lati del tratto compreso tra viale IV Novembre e via Pirandello

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'organizzazione della corsa ciclistica, dalle ore 06:00 alle ore 18:00

Via Pirandello

Ambo i lati

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'organizzazione della

corsa ciclistica, dalle ore 06:00 alle ore 18:00

Via Verdi

Lato destro del tratto compreso fra via Gaetano Fabiani e via Mario Fabiani

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'organizzazione della

corsa ciclistica, dalle ore 06:00 alle ore 18:00

Piazzetta tra Via Bonistallo e Via Carraia

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'organizzazione della corsa ciclistica dalle ore 12:00 alle ore 18:00

Con l'ordinanza n. 246 del 10 giugno invece si disciplina la viabilità in occasione della corsa ciclistica agonistica “4° Trofeo dei due ponti – Memorial Adriano Chiti”, prevista per domenica 15 giugno 2025 che interesserà strade ricadenti nel Comune di Empoli. Nell'ordinanza si indica la sospensione temporanea della circolazione sulle strade comunali del percorso indicato nella tabella di marcia allegata all'ordinanza, relativamente ai tratti di strada interessati dal passaggio della gara.

Inoltre si ordinano per il giorno 15 giugno 2025 i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

Via della Motta

Ambo i lati, dal civico n.1 al n.120

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica,

dalle ore 06:00 alle ore 14:00

Via Magolo

Ambo i lati, dal civico n.6 fino all'incrocio con via del Pozzo di Avane

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica,

dalle ore 06:00 alle ore 14:00

Parcheggio 'La Vela'

Compresa area tra campo sportivo di Avane e via Magolo

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica,

dalle ore 06:00 alle ore 14:00

Infine l'ordinanza n. 247 del 10 giugno 2025 disciplina l’evento 'SOLIDARMANGIANDO 2025' in programma venerdì 13 giugno 2025. Si ordina dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del 13 giugno 2025 il divieto di transito in Piazza Farinata degli Uberti per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa