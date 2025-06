Crisi moda, calo per i conciatori di Santa Croce: -4,2% fatturato, -1,6% export

Tanti i temi affrontati nel corso dell’Assemblea annuale dell’Associazione Conciatori, che ha visto, martedì 10 giugno, la presenza di numerosi rappresentanti delle Istituzioni e del comparto conciario locale e nazionale.

Il presidente Assoconciatori Riccardo Bandini ha illustrato la relazione annuale dell’Associazione, occasione per fare il punto sull’ andamento del distretto, a partire dalle criticità legate all’attuale fase congiunturale, che impegna gli attori dell’intera filiera della moda in un dialogo costante per condividere gli strumenti più efficienti da adottare.

L’attuale fase congiunturale. “La crisi strutturale che il comparto della moda sta attraversando - ha evidenziato Bandini - si è riversata anche sulle nostre aziende: una crisi che nasce da molteplici cause, dalle questioni geopolitiche internazionali alle mutate abitudini al consumo sino alle scelte del nostro mercato di riferimento. Si stima che la persistente sofferenza generalizzata della filiera moda vedrà quest’anno chiudersi, per il nostro distretto conciario, con un calo di circa il 4,2% in termini di fatturato ed 1,6% in termini di export. Il Comprensorio toscano, con i suoi 5.956 addetti, e le sue 500 aziende, secondo distretto conciario nazionale in termini produttivi, seppure in una situazione così delicata ha conservato la sua complessiva solidità. In questo scenario è particolarmente significativo che le nostre aziende e l’intero distretto si siano confermati attrattivi e impegnati su più fronti”.

Centralità delle sinergie. Tra le necessità evidenziate dal presidente Bandini per gestire al meglio la congiuntura del comparto, c’è quella di consolidare le sinergie dentro e fuori la filiera della moda “In attesa della ripresa - dice Bandini- ci siamo uniti in un fronte comune con le istituzioni locali, le altre associazioni di categoria ed i sindacati dei lavoratori, per farci promotori a tutti i livelli istituzionali, di iniziative che garantissero un supporto indispensabile alle aziende e ai lavoratori, per non disperdere il patrimonio umano di conoscenze e di capacità che

si sono formate nel tempo. Abbiamo coinvolto anche tutti gli Istituti di Credito del territorio per illustrare le necessità delle aziende e richiedere la giusta attenzione per un settore che ha sempre dimostrato la propria solidità”.

Nuove opportunità. Dall’andamento del comparto passando alle nuove opportunità per supportare le aziende proprio nei momenti più complessi: nel corso dell’assemblea sono stati illustrati i diversi servizi promossi dall’Assoconciatori per i suoi associati che hanno riguardato più ambiti, a partire da quello ambientale: “Sia a livello di singole aziende che a livello consortile- dice Bandini- il distretto conferma il suo impegno nella gestione della tematica ambientale, a partire dal mantenimento del protocollo EMAS con tutte le attività promosse sul tema dall’Assoconciatori fino al costante lavoro di ricerca che viene svolto, anche attraverso il POTECO, per abbattere l’impatto ambientale e offrire la massima qualità nella produzione”.

Tra i servizi Assoconciatori garantiti alle sue associate, anche quelli offerti dal gruppo d’acquisto energia elettrica e gas che hanno consentito risparmi importanti proprio mentre l’industria manifatturiera è stata fortemente colpita dall’aumento dei costi energetici. Dai servizi per il welfare alle attività per la sensibilizzazione sulle opportunità connesse alla filiera della pelle, come in tema di progetti per le diverse classi di studio, la relazione annuale ha introdotto anche i nuovi progetti che vedono impegnata l’ Assoconciatori, come in tema di sicurezza in azienda con nuove collaborazioni in atto per impiegare le nuove tecnologie a supporto dei lavoratori.

Ezio Castellani presidente onorario. Tra i numerosi ospiti intervenuti all’Assemblea, i sindaci del distretto conciario presenti hanno testimoniato la loro vicinanza al comparto e la necessità di condividere strategie comuni, tra questi: Roberto Giannoni (Santa Croce sull’Arno), Emma Donnini (Fucecchio), Manuela Del Grande (Santa Maria a Monte), Simone Giglioli (San Miniato), Linda Vanni (Montopoli). Con il presidente Bandini, sono intervenuti al tavolo dei relatori, i vicepresidenti Assoconciatori Roberto Lupi e Luca Stefanelli. Insieme a loro, l’ex presidente dell’Associazione Ezio Castellani, che è stato nominato dall’Assemblea dei soci presidente

onorario dell’Associazione Conciatori. Nel corso dell’Assemblea si è provveduto anche alla nomina dell’imprenditrice Annamaria Caponi (conceria Eurotan) quale nuovo membro del collegio dei probiviri dell’Assoconciatori.

Fonte: Associazione Conciatori - Ufficio Stampa

