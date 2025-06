'Dialoghi nel Chiostro' in programma a Certaldo Alto

Giovedì 12 giugno alle ore 21.30 nel Convento degli Agostiniani in Certaldo Alto, prende il via la settima edizione di “Dialoghi nel Chiostro”. La rassegna è organizzata dal Centro Culturale Ichneutai in collaborazione con il Comune di Certaldo e la Propositura di San Tommaso Apostolo.

Anche quest’anno il Chiostro accoglierà scrittori, studiosi, artisti e cittadini, per dialogare su temi di attualità, cultura e pensiero, mantenendo fede alla vocazione del luogo: quella di essere un crocevia di voci, idee e umanità.

Gli appuntamenti saranno tre ( in allegato )

Giovedì 12 giugno ore 21.30

“ Il Santuario ritrovato “

alla scoperta di uno straordinario luogo dedicato al culto delle acque tra Etruschi e Romani

Incontro con il Prof. Emanuele Mariotti che dialoga con il Dott. Claudio De Felice

Mercoledì 18 giugno ore 21.30

“ Il Cristo proibito”

un nuovo sguardo su Curzio Malaparte

incontro con il Prof. Massimiliano Bellavista che dialoga con Lucia Serracca

Venerdì 27 giugno ore 21.30

Testimonianza – incontro con i genitori di Sammy Basso dialoga con loro la Presidente dell’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, Simona Dei

In caso di maltempo, gli eventi si terranno presso la Pinacoteca del Museo di Arte Sacra.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Fonte: Ufficio stampa