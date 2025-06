Elementari a Montagnana, apre il teatro: è anche grazie ai genitori

Il Comitato Genitori ed i genitori delle classi quinte della Scuola Primaria "Rita Levi Montalcini" hanno sostenuto e aiutato fattivamente le insegnanti e gli insegnanti delle quinte classi del Plesso di Montagnana intitolato a "Rita Levi Montalcini", nella realizzazione di tendaggi removibili per realizzare un progetto di Teatro.

I maestri hanno illustrato al Comitato il progetto e il Comitato dei genitori si è, fin da subito, dimostrato entusiasta.

Sia il Comitato che altri genitori delle quinte si sono attivati e organizzati per prendere le misure, creare addirittura un rendering e reperire il materiale idoneo a creare un sipario ignifugo. Poi hanno portato la stoffa necessaria e l'hanno fatta tagliare e cucire a misura, lavorando, in ogni passaggio, sempre in sinergia con la Dirigente, Sara Missanelli e tutti i docenti. Si è trattato di un investimento di risorse e di tempo di notevole portata che ha creato un modello virtuoso, di come la collaborazione tra genitori e istituzioni possa condurre a realizzare progetti che, altrimenti, sarebbero destinati a rimanere sulla carta.

Il Comitato si è occupato di organizzare un aperitivo doposcuola dedicato alla condivisione del progetto e a raccogliere i fondi. In questo modo è stato possibile raccogliere il 70% del necessario per costruire e allestire il tendaggio necessario al sipario.

La restante parte del costo, poi, è stata coperta dallo stesso Comitato Genitori Scuola di Montespertoli usufruendo dei fondi a disposizione in cassa.

In poco più di un mese, dunque, genitori e insegnanti sono riusciti tutti insieme a rendere possibile questo sogno. Il teatro è stato inaugurato martedì 10 giugno scorso con uno spettacolo a cura delle classi quinte. "Un esempio questo - ha commentato Sara Missanelli - che dimostra l'importanza della collaborazione tra scuola e famiglie, aspetto fondamentale della nostra Scuola che non a caso viene definita la Scuola del Noi".

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate