Giudice di Pace, dal Comune: "Nessun dice che il personale deve metterlo San Miniato"

"Non era mai stato esplicitato che l'onere di trovare i dipendenti comunali da trasferire all'ufficio del Giudice di pace dovesse essere a carico esclusivamente del Comune di San Miniato. Nonostante la convenzione stipulata da questo Ente anni fa, l'idea era quella di estendere il servizio a tutto il Comprensorio coinvolgendo tutti i Comuni". Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, avanza alcune precisazioni circa l'evolversi della situazione dell'ufficio del Giudice di pace, replicando a quanto sostenuto dai colleghi di Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto. "Il Comune di San Miniato si era impegnato a tentare di rimettere una unità di personale all'ufficio, mentre la seconda doveva essere a carico degli altri Comuni, firmando anche un'apposita convenzione - spiega il sindaco Giglioli -. Ci siamo messi al lavoro e con l'ufficio del personale abbiamo subito attivato una procedura di mobilità per un posto all'ufficio del Giudice di pace, tentativo che si è rivelato infruttuoso perché il bando è andato deserto. La situazione è molto più articolata di come viene riassunta dai miei colleghi e, allo stato attuale dei fatti, non siamo in grado di sopperire alle esigenze dell'ufficio nemmeno con una unità di personale, figuriamoci con due. D'altronde non è comunque sostenibile che da solo il Comune di San Miniato si accolli la necessità di rimpiazzare con personale proprio i due posti vacanti e non ne faccio assolutamente una questione di soldi, bensì di disponibilità di risorse umane: siamo il Comune che ha il numero maggiore di dipendenti, questo è vero, ma anche perché abbiamo più servizi e necessità maggiori, dovendo gestire un territorio più ampio e popolato".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa