I Kraftwerk tornano in Italia per due date a luglio: saranno anche in Toscana

I Kraftwerk, pionieri della musica elettronica, tornano in Italia per due concerti a luglio: il 18 al Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa) e il 25 al Teatro Antico di Taormina (Messina). La storica band tedesca proporrà i grandi classici, da Autobahn a Tour de France Soundtracks, in uno spettacolo che unisce musica e arte visiva.

Fondati nel 1970 da Ralf Hütter e Florian Schneider, i Kraftwerk hanno rivoluzionato la musica elettronica con suoni innovativi e visioni futuristiche. Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2021, hanno influenzato generi come elettronica, hip hop, techno e synthpop.