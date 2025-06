Il professor Daniele Pasquinucci eletto presidente della Società italiana di Storia internazionale

Il professor Daniele Pasquinucci, ordinario di Storia delle Relazioni internazionali del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena, è stato eletto Presidente della Società italiana di Storia internazionale (SISI) per il biennio 2025-2027.

L’elezione è avvenuta in occasione del convegno annuale della società che si è tenuto dal 5 al 7 giugno all’Università di Padova.

La SISI è stata fondata nel 2011 e raccoglie gli storici delle relazioni internazionali e gli storici dell’Africa, delle Americhe e dell’Asia. Il professore, esperto di storia europea, è cattedra Jean Monnet in Storia dell’integrazione europea. Sui temi dell’integrazione europea è autore dei volumi “Anti-Europeanism, Populism and European Integration in a Historical Perspective” (Routledge, 2024, con A. Guiso), “Il frutto avvelenato. Il vincolo europeo e la critica all’Europa” (Mondadori, 2022) e “Euroscepticisms. The Historical Roots of a Political Challenge” (Brill, 2020, con M. Gilbert).

Fonte: Università di Siena