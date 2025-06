Arte contemporanea fra gli alberi, a Pinete c'è 'Imboscata'

2025 giunge alla terza edizione di un progetto ideato nel 2021 dagli artisti Shilha Cintelli, Rachel Morellet, Eva Sauer ed Enrico Vezzi per coinvolgere altri artisti a misurarsi con la realtà del bosco, sia come eco-sistema che come paradigma.

L'invito rivolto agli artisti partecipanti, è quello di stimolare la produzione di un lavoro specifico, in sintonia con le peculiarità del bosco e concettualmente in linea con la consapevolezza di operare al di fuori dei luoghi urbani dell'Arte. Una mostra di arte contemporanea in un bosco con modalità alternative ai canoni espositivi tipici delle mostre di arte ambientale, con l'obiettivo sia di far vivere un'esperienza diversa al pubblico partecipante e sia di lasciare agli artisti invitati la piena libertà di poter sperimentare. Una mostra pensata per tendere "agguati" allo spettatore, attraverso la collocazione delle opere in situazioni inedite che entrino in dialogo con lo spazio naturalistico. Un progetto espositivo che aspira a promuovere una diversa modalità di fruizione dell'arte contemporanea e dell'ambiente boschivo ed infine a sensibilizzare pubblici di ogni età, ad un corretto rapporto di interscambio tra arte, uomo e natura alla luce di una visione olistica, rispettosa ed ecologica.

In collaborazione con l'Associazione Comitato Francigena Galleno e l'Associazione Mi Chiamo Viscardo, con il patrocinio e sostegno del Comune di Fucecchio e il supporto di Unicoop Firenze Sezione Soci Fucecchio e Regione Toscana Toscanaincontemporanea2025.

Bosco di Pinete: https://maps.app.goo.gl/GrZsHoP76bqPcW4o7?g_st=aw

Dal 16 giugno al 13 luglio la mostra sarà visitabile liberamente tutti i giorni.

Per le visite dei fine settimana, chiamare o inviare un messaggio ai seguenti numeri:

T. +393498735713 - +393488029817

Ingresso alla mostra con contributo libero.

