A Santa Maria a Monte nasce 'IncantaBorgo': un itinerario tra generi letterari per grandi e piccoli

Un borgo medievale che si trasforma in un vero e proprio percorso itinerante dedicato al libro e alla passione per la lettura, con tappe, ognuna dedicata ad un genere letterario diverso e ad una fascia di lettura differente – sostiene il Sindaco Manuela Del Grande.

È ciò che accadrà a Santa Maria a Monte che con il suo impianto tipicamente medievale e le sue atmosfere che paiono sospese nel tempo, ben si accorderà al clima sognante di IncantaBorgo. Quando l’Associazione Bibliotaphs ha proposto all’Amministrazione comunale il progetto, è stato ben accolto, con la consapevolezza di quanto sia importante la lettura per a crescita sana di bambini, adolescenti e ragazzi. Molto spesso, infatti, il libro diventa un vero amico anche nei momenti di solitudine, perché riempie un vuoto affettivo. Occorre stimolare il piacere di leggere, tenendo conto che frequentemente il libro, viene sostituito dai dispositivi digitali.

Promossa dall’Associazione Culturale e col patrocinio del Comune, l’iniziativa, dedicata alle famiglie e a chi ama leggere, si svolgerà Sabato 14 Giugno. A partire dalle 17 – continua il Sindaco – lungo tutta via Carducci, Via Collegiata e Via Roma saranno coinvolte librerie e associazioni del territorio che, ciascuna in un angolo diverso, si dedicheranno ad una particolare fascia di lettori, da zero a tredici anni. Ci sarà spazio anche per il cibo: in Piazza Santi Politi sarà allestito il “padellino”, in collaborazione con il Comitato Sagra della Patata Fritta.

Infine, al tramonto in Piazza Mannari, dotata di uno splendido affaccio su tutta la Valle dell’Arno, sarà in programma il silent reading sotto le stelle, nel magico silenzio del centro: ciascun partecipante potrà usufruire della Biblioteca Comunale, oppure portarsi direttamente da casa il

proprio libro preferito, per proseguire la lettura nell’affascinante contesto del centro storico.

Un evento pronto a stimolare l’immaginazione, perché l’incanto ha bisogno dell’immaginazione per diventare realtà!

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa