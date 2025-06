La fibra ultra larga disponibile da subito a Suvereto

Anche gli abitanti e le imprese di Suvereto hanno da oggi la possibilità di richiedere una connessione alla Bul, la banda ultra larga.

Potranno così accedere a un servizio che permetterà loro di navigare in modalità Ftth (Fiber to the home) cioè con la fibra ottica che entrerà direttamente nelle case, nelle aziende e nelle attività del territorio.

Open Fiber ha realizzato infatti, nelle cosiddette “aree bianche”, oggetto dei bandi Infratel, con il contributo economico delle Regione Toscana, un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale.

A Suvereto l’azienda ha realizzato una nuova rete di 25 chilometri che vede al momento 1.862 unità immobiliari con il servizio già disponibile per i clienti, attraverso un’infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni.

Oltre al capoluogo le aree di intervento sono San Lorenzo, Valdamore Uno, Valdamore Due, Il Broletto, Forni, Prata, Belvedere, San Rocco, Tabarò e Notri.

Tra i punti di interesse per i cittadini sono stati collegati anche il Comune, la Croce Rossa, la biblioteca e l’asilo.

"Prosegue - afferma l'assessore regionale alla digitalizzazione e infrastrutture digitali, Stefano Ciuoffo - anche grazie al contributo messo a disposizione dalla Regione, l'operazione di infrastrutturazione e di creazione di una rete cablata in grado di velocizzare tempi e modi di collegamento delle varie utenze alla rete mondiale. Si tratta di un'opportunità di sviluppo che offriamo alle istituzioni locali, alle imprese e attività commerciali, oltre che ai semplici cittadini. E sono felice che da ora questa opportunità esista anche per chi vive a Suvereto, che così diventa una realtà più connessa e telematicamente più efficiente e moderna".

"Questo - aggiunge la sindaca, Jessica Pasquini - è un passo fondamentale verso la modernizzazione del nostro territorio, che risponde concretamente alle esigenze di cittadini, famiglie, professionisti e imprese. La disponibilità della fibra rappresenta infatti un’opportunità strategica per favorire il lavoro, sostenere gli studenti e migliorare l’accesso ai servizi digitali per tutti. È una risposta alla necessità di garantire pari opportunità anche a chi vive e lavora nelle aree più decentrate. Da oggi siamo un territorio più connesso e in grado di attrarre nuove energie."

«Grazie alla rete Ftth e al progetto di cablaggio di Open Fiber, oggi Suvereto è dotata di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione», afferma Claudio Cardarelli, Regional Manager Toscana Open Fiber.

Open Fiber mira a garantire la copertura delle maggiori città italiane e il collegamento delle aree rurali e industriali, con una rete in fibra ottica, ultraveloce e affidabile, in grado di fornire servizi e funzionalità sempre più avanzati per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

Ad oggi l’azienda ha messo in vendibilità oltre 14.5 milioni di unità immobiliari in Ftth ed è il principale operatore Ftth in Italia, tra i leader in Europa, e il primo tra gli operatori wholesale only del continente.

