Leggerissimo: "I padroni del mondo" di Alessandro Volpi

Ogni tanto, girando per i social network, troviamo il complottista di turno che parla di poteri forti. Lasciamo perdere chi sproloquia, concentriamoci proprio su questi poteri forti. Esistono? Forse sì, ma in un'ottica diversa: i padroni del mondo secondo Alessandro Volpi ci sono eccome, sono quei fondi finanziari che "distruggono il mercato e la democrazia". Lo si legge e si capisce bene in un breve e illuminante saggio che Volpi ha dato alle stampe per Laterza, "I padroni del mondo".

Economista, Alessandro Volpi è professore di storia contemporanea all'Università di Pisa. Originario di Massa, è stato sindaco per un mandato della città apuana. Con un linguaggio semplice e accessibile, l'autore dà un'idea precisa del mondo che stiamo vivendo. Ci parla di BlackRock, di Vanguard, di Jp Morgan. Ci spiega la concentrazione di capitalismo che sta distruggendo il mercato. Ci accende la luce su un monopolio 'nascosto' che stiamo vivendo e che permea le decisioni degli Stati e l'assetto internazionale.

Titolo: I padroni del mondo

Autore: Alessandro Volpi

Casa editrice: Laterza

Anno di pubblicazione: 2024

Pagine: 200

Prezzo di copertina: 15 euro

Notizie correlate