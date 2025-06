Maltempo Toscana 2025: aperte le domande per segnalare i danni e chiedere contributi

A seguito dei gravi eventi meteorologici che hanno colpito la Toscana tra febbraio e marzo 2025, la Regione ha attivato un portale online per raccogliere le segnalazioni di danni e per permettere a cittadini, imprese e aziende agricole di presentare la domanda per i contributi.

Il servizio è rivolto a chi ha subito danni a causa delle forti piogge, allagamenti o altri effetti del maltempo, e rappresenta l’unico strumento per accedere, in una fase successiva, a eventuali risarcimenti o rimborsi.

La domanda deve essere presentata online entro il 31 luglio 2025. La Regione invita tutte le persone coinvolte a non perdere questa occasione, compilando quanto prima il modulo disponibile sul portale dedicato.

I territori interessati dalla misura sono: la Città metropolitana di Firenze, compreso l’Empolese, le Province di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato.

Per maggiori informazioni e per accedere direttamente al portale, è possibile consultare la pagina ufficiale della Regione Toscana al seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/eccezionali-eventi-meteorologici-febbraio-marzo-2025

