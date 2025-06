Montopoli-Valdarno apre la stagione del tartufo nero estivo con una passeggiata storico-naturalistica

Oltre 100 persone hanno preso parte a Montopoli in Val d’Arno alla prima passeggiata inaugurale della stagione del tartufo nero, percorrendo ambienti suggestivi che hanno regalato ai partecipanti scorci unici del paesaggio circostante della campagna montopolese in un evento che ha segnato ufficialmente l’ingresso del Comune nell’Associazione Nazionale Città del Tartufo. L’iniziativa, promossa dal Comune di Montopoli in Valdarno in collaborazione con l’Associazione Culturale Arco di Castruccio e la Pro Loco, con il patrocinio dell’Associazione Tartufai delle Colline Samminatesi e dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, è stata guidata da Massimiliano Petrolo, guida ambientalista dell’Ecosistituto delle Cerbaie, insieme ad altri due collaboratori.

Lungo il percorso, il tartufaio Massimo Tofanelli, con la sua fedele canina Lola, ha dato vita a una suggestiva dimostrazione di cerca e cavatura del tartufo nero, affascinando grandi e piccoli. Tra i presenti anche Guido Franchi, vicepresidente dell’Associazione Tartufai delle Colline Samminatesi, l’assessore al turismo e alla cultura Marzio Gabbanini e la consigliera comunale Gabriella Tessieri. Al termine della passeggiata, nella splendida terrazza panoramica dell’Hotel Quattro Gigli, si è tenuto un brindisi con degustazione di tartine al tartufo, reso possibile grazie al generoso contributo dell’azienda Savitar Tartufi, che ha messo a disposizione tartufo nero fresco, burro al tartufo e altri prodotti trasformati. Una declinazione del tartufo attenta alla qualità, all’accessibilità e alla sostenibilità.

"Non un prodotto esclusivo per pochi, ma un’eccellenza del territorio da far conoscere e vivere a tutte e tutti – hanno dichiarato la sindaca Linda Vanni e l’assessore al turismo Marzio Gabbanini –. Il Comune intende puntare sul tartufo in una prospettiva di promozione del territorio e attraverso la destagionalizzazione dello stesso dal marzuolo primaverile al nero estivo fino al bianco pregiato autunnale, con particolare attenzione al tartufo nero che pur rappresentando un prodotto di eccellenza è alla portata di tutti e dunque coerente con la vocazione inclusiva e popolare dell’amministrazione montopolese. Questa è solo la prima di una serie di iniziative cui seguiranno altre già in programma che segneranno il percorso di Montopoli nel mondo del tartufo. Una partenza entusiasmante, che ha superato ogni aspettativa. Perché Montopoli è terra di tartufi, come abbiamo scritto nei cappellini che abbiamo distribuito".

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa